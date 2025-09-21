Sha’Carri y Lyles encabezan los relevos y Estados Unidos cierra el Mundial con oro en los 4x100

Sha’Carri Richardson salvó el día en su relevo.

Noah Lyles y Sydney McLaughlin-Levrone pusieron el punto final en los suyos.

Los mejores estadounidenses se abrieron paso bajo la lluvia el domingo en Tokio para capturar tres medallas de oro y cerrarel Mundial en una noche en la que el atletismo también se despidió con abrazos de la leyenda jamaicana del sprint, Shelly-Ann Fraser-Pryce.

“Sentí que corrí con el corazón por las compañeras con las que estoy”, dijo Richardson, mientras celebraba su primera medalla de oro en un campeonato que estuvo lejos de ser perfecto. “Me siento muy bien. Ha vuelto. Estoy lista para empezar de nuevo”.

Ha sido un año difícil, marcado por lesiones para Richardson, quien terminó quinta el fin de semana pasado en los 100 metros femeninos. Aun así, Estados Unidos la colocó en la última posta del relevo 4x100 —el mismo lugar en el que ha estado para las actuaciones ganadoras de medallas de oro los últimos dos años— y no decepcionó.

Pero a diferencia del año pasado en los Juegos Olímpicos, cuando lanzó una mirada desafiante a las oponentes que superó y luego pisoteó con énfasis la línea de meta, esta vez tuvo que correr con fuerza hasta el final.

Richardson estaba en realidad detrás por 0,01 segundos cuando recibió la estafeta de Kayla White. Le tomó unos pasos construir su propia ventaja, y mantuvo a raya a Jonielle Smith en la recta final y se inclinó para ganar en 41,75 segundos.

Fue un margen de 0,04 segundos, y la diferencia podría haber sido un pequeño contratiempo en un intercambio entre las gemelas jamaicanas Tia y Tina Clayton. Estados Unidos no tuvo ninguno de esos problemas.

día de fiesta para jefferson-wooden, fraser-pryce

En un par de momentos casi perfectos, el regreso de Richardson convirtió a Melissa Jefferson-Wooden, quien corrió la primera posta, en la primera ganadora de tres sprints en un Mundial —100, 200 y relevo— desde que Fraser-Pryce lo hizo en 2013.

También dejó a la jamaicana a la que llaman la “Mommy Rocket” con la plata, el mismo color que ganó en su debut en los mundiales, allá por 2007 en Osaka cuando tenía 20 años y ganó un lugar en el cuarteto que corrió la ronda de clasificación.

“Sin emociones ahora mismo”, dijo Fraser-Pryce. “Solo agradecida de poder terminar esta carrera. Ha sido un momento tan notable”.

Jefferson -Wooden no fue la única en buscar a Fraser-Pryce, que llegó a 17 medallas de los campeonatos mundiales para acompañar a las ocho de los Juegos Olímpicos, principalmente para decir “gracias”.

“Definitivamente ha allanado el camino para los sprints cortos femeninos y es tan inspirador ver a alguien como ella hacer lo que hizo y ser tan dominante durante tanto tiempo”, dijo Jefferson-Wooden. “Todas nosotras aquí aspiramos a hacer lo mismo”.

No pasó desapercibido en la celebración que las cuatro corredoras de ese equipo femenino —Tee Tee Terry corrió la segunda posta— entrenan juntas y que Richardson y Jefferson-Wooden parecen estar compitiendo para ocupar el lugar de Fraser-Pryce en el juego de sprints de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

lyles encabeza una (rara) victoria sin drama

Pocos minutos después de ese relevo, y con la lluvia aún cayendo, Lyles cruzó la línea primero para darle a Estados Unidos su 26ta medalla y 16ma de oro del encuentro —totales que son más respetables después de lo que, a principios de la semana, parecía un mal encuentro.

Las 26 medallas en total son el mismo número que capturaron en el mismo estadio hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo siete fueron de oro esa vez.

Lyles sumó dos oros y un bronce, y el final fue, francamente, aburrido —algo que casi nadie dice sobre los hombres estadounidenses en un 4x100. Los malos intercambios les han costado en siete mundiales y seis Juegos Olímpicos desde 1995.

Pero ahora es una racha ganadora en los mundiales para los estadounidenses, que ganaron hace dos años en Budapest (pero se equivocaron en los Juegos Olímpicos el año pasado) y no tuvieron que lidiar con los medallistas de oro y plata jamaicanos de los 100 metros, Oblique Seville y Kishane Thompson, debido a los problemas de ese equipo en la clasificación.

“No tuve que hacer mucho. Estos chicos se encargaron del trabajo”, dijo Lyles. “Se aseguraron de que los relevos fueran limpios. Es un poco anticlimático, pero al mismo tiempo, es una gran sensación porque sabes que el trabajo está hecho”.

McLaughlin-Levrone también mantuvo el drama al mínimo. Heredó una gran ventaja en el 4x400 de Aaliyah Butler y la amplió desde allí. Las estadounidenses terminaron con el récord de campeonato de 3 minutos, 16,61 segundos para una victoria de 2,64 segundos sobre Jamaica.

Al igual que el jueves por la noche, cuando McLaughlin-Levrone corrió los 400 metros en 47,78 segundos para convertirse en la primera mujer en romper los 48 segundos en casi 40 años, le preguntaron nuevamente sobre récords mundiales. La marca en el relevo femenino también es antigua: 3:15,17 por la Unión Soviética en 1988.

“Nos estamos acercando cada vez más”, dijo. “Va a llegar eventualmente y se trata solo de la situación adecuada, pero esta noche estamos felices de irnos con una medalla de oro”.

una plata para los hombres del 4X400

El único fallo para Estados Unidos involucró al equipo masculino de 4x400.

Se redujo a un sprint en la última vuelta entre el campeón de 400 vallas Rai Benjamin de Estados Unidos y el campeón de 400 lisos Collen Kebinatshipi de Botsuana.

Benjamin recibió la estafeta con una ventaja de 0,19 segundos, pero no pudo contener a Kebinatshipi, quien lo superó en la línea por 0,07 para darle a la emergente potencia de velocidad su primera victoria en relevos con un crono de 2:57,76.

plata para puerto rico

El alemán Leo Neugebauer superó a Kyle Garland al superar su marca personal de lanzamiento de jabalina por cinco metros para ganar el oro en el decatlón.

El lanzamiento de Neugebauer de 64,34 metros en la penúltima disciplina le dio una ventaja considerable de 15 puntos y simplemente fue mejor que su rival estadounidense en los 1.500 metros.

La plata fue para el puertorriqueño Auden Owens-Delerme (784) y Garland (8703) se conformó con el bronce.