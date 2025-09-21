República Dominicana clasifica al Mundial Voleibol Playa en Australia

La dupla de República Dominicana conformada por Yari Cleto y Julibeth Payano, lograron su clasificación al Mundial de Voleibol de Playa que se realizará en Australia en el mes de noviembre.

Cleto y Payano se impusieron dos sets por cero (21-13, 21-11) ante las representantes de Nicaragua, Socorro López y Lolette Rodríguez, en el torneo clasificatorio que se celebra en la playa Los Corales, de esta ciudad.

Las quisqueyanas lograron sellar su pase al Mundial tras salir airosas en sus tres partidos del evento que reúne a las 12 mejores duplas del ranking de la Norceca.

“Logramos nuestro primer objetivo que era alcanzar uno de los boletos al Mundial de voleibol de playa. Gracias a Dios hemos podido salir victoriosas y más aquí en nuestro país y ante nuestra gente”, manifestaron Payano y Cleto.

Para Julibeth Payano este será su tercer mundial, mientras que Yari Cleto participará por primera vez.

“Este es un gran logro para el voleibol de playa de República Dominicana, creo que nuestras autoridades deben poner sus miradas en todo lo que está positivamente en nuestra disciplina. En este evento están jugando las mejores 12 duplas del ranking y nuestro país ya es uno de los que tiene un puesto en el Mundial de playa, esto es una muestra del trabajo que se está realizando”, expresó Amós Anglada, vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

Tras concluido el clasificatorio se realizará la novena edición del Clásico del Circuito Norceca de Voleibol de Playa del 26 al 28 del presente mes en el mismo escenario de playa Los Corales.

Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, Islas Vírgenes, Canadá, México, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana.