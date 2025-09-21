Juan Soto es designado como embajador deportivo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El estelar beisbolista dominicano Juan Soto fue designado como Embajador Deportivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe durante un acto celebrado este domingo por el Comité Ortanizador en el Citi Field, casa de los Mets de New York.

El evento, celebrado antes del partido entre los Metros y los Nacionales de Washington, fue encabezado por el presidente del Comité Organizador, José Monegro; su secretario y ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quienes entregaron la proclama al destacado jugador dominicano, un bate con el logotipo de Santo Domingo 2026.

En el acto también estuvieron presentes Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y Garibaldi Bautista, titular del Comité Olímpico Dominicano (COD) y vicepresidente del Comité Organizador, y Jesús Vásquez, Cónsul General de la República Dominicana en New York.

El estelar jardinero agradeció la distinción y expresó su compromiso de ser portavoz de la cita multideportiva. “Es un gran honor para mí recibir este nombramiento. Representar a mi país y apoyar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Es una responsabilidad que asumo con orgullo”, expresó Soto.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, destacó la importancia del nombramiento en el entendido de que el pelotero reúne los méritos suficientes para ser recipiente del reconocimiento.

“Juan es un referente del deporte dominicano a nivel mundial, afirmó Monegro. “Con su carisma, humildad y liderazgo se convierte en el embajador ideal para proyectar los valores y la grandeza de nuestros Juegos Santo Domingo 2026”, declaró.

De su lado, el ministro de Deportes y secretario del Comité Organizador de Santi Domingo 2026, Kelvin Cruz, subrayó que la designación es un puente entre el béisbol y el olimpismo regional. “El ejemplo de disciplina y dedicación de Juan Soto es inspirador para la juventud”, apuntó el ministro. “Con él como embajador deportivo, enviamos un mensaje de unidad, pasión y compromiso con el deporte, que son los pilares de estos juegos”. El mánager de Soto en los Metros de New York, Carlos Mendoza, también valoró el reconocimiento rendido a su jardinero derecho. “Felicito a Juan por este honor, se lo ganó y se lo merece”, dijo Mendoza en rueda de prensa antes de la actividad oficial. “Qué honor para Juan y que privilegio. Estamos viendo a unos los mejores peloteros de la historia. Los latinos estamos muy orgullosos de que él nos represente en el terreno”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcarán un hito histórico para la República Dominicana, que por tercera ocasión será sede de la justa multideportiva más antigua del continente.

La capital de la República Dominicana se prepara para recibir más de 6,000 atletas que competirán en 483 pruebas de 40 deportes, 56 disciplinas y 63 modalidades.