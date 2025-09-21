Equipo dominicano de tiro al plato obtiene cuatro plazas en fosa para Santo Domingo 2026

La República Dominicana consiguió cuatro plazas y en la modalidad de fosa de Tiro al Plato en el clasificatorio que se celebra en el Polígono de Tiro para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además de los cuatro boletos, tres en individual y uno en equipo masculino, la representación quisqueyana se alzó con la presea de plata en las competencias de fosa equipo masculino.

Eduardo Lorenzo, Henry Tejeda y Domingo Lorenzo clasificaron en fosa individual masculino y también por equipo.

El oro en equipo, con 356 platos, lo ganó Guatemala, con los tiradores Jean Perre Brol Cárdenas, Fernando Enrique Brol Cárdenas y Hebert Brol Cárdenas.

Colombia, con los atletas Esteban Caro, Pedro Gutiérrez y Hernando Vega, conquistó la presea de bronce, además de la clasificación a la cita regional multideportiva del 2026.

En equipo femenino, Guatemala obtuvo el oro, con Adriana Ruano, Ana Coronado González y Daniela Brol Castañeda, mientras que Puerto Rico se acreditó la presea de plata, con Ana Latorre Echeandía, Vivian Rodríguez y Ana Bermúdez.

El metal de bronce recayó sobre México, representado con las atletas Alejandra Ramírez, Victoria Antiopía y angélica Calderón.

En individual, el oro fue para Jean Pierre Brol Cárdenas, con 46 platos, superando a su hermano Fernando Enrique Brol Cárdenas, quien quebró 39 platos, y el bronce recayó sobre Esteban Caro, de Colombia, con 32 platos.

Domingo Lorenzo ocupó el quinto peldaño en la discusión por las preseas, mientras que Leonel Martínez, de Venezuela, quedó cuarto, y Herbert Brol Cárdenas, sexto. Los seis tiradores clasificaron a Santo Domingo 2026.

En femenino, Adriana Ruano, de Guatemala, se colgó el oro, al superar 40-36 a Alejandra Ramírez, de México, quien se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para Ana Latorre Echeandía, de Puerto Rico, quien quebró 27 platos.