Equipo dominicano de tiro al plato obtiene cuatro plazas en fosa para Santo Domingo 2026
La representación criolla se alzó con la presea de plata en las competencias de fosa equipo masculino.
La República Dominicana consiguió cuatro plazas y en la modalidad de fosa de Tiro al Plato en el clasificatorio que se celebra en el Polígono de Tiro para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Además de los cuatro boletos, tres en individual y uno en equipo masculino, la representación quisqueyana se alzó con la presea de plata en las competencias de fosa equipo masculino.
Eduardo Lorenzo, Henry Tejeda y Domingo Lorenzo clasificaron en fosa individual masculino y también por equipo.
El oro en equipo, con 356 platos, lo ganó Guatemala, con los tiradores Jean Perre Brol Cárdenas, Fernando Enrique Brol Cárdenas y Hebert Brol Cárdenas.
Colombia, con los atletas Esteban Caro, Pedro Gutiérrez y Hernando Vega, conquistó la presea de bronce, además de la clasificación a la cita regional multideportiva del 2026.
En equipo femenino, Guatemala obtuvo el oro, con Adriana Ruano, Ana Coronado González y Daniela Brol Castañeda, mientras que Puerto Rico se acreditó la presea de plata, con Ana Latorre Echeandía, Vivian Rodríguez y Ana Bermúdez.
El metal de bronce recayó sobre México, representado con las atletas Alejandra Ramírez, Victoria Antiopía y angélica Calderón.
En individual, el oro fue para Jean Pierre Brol Cárdenas, con 46 platos, superando a su hermano Fernando Enrique Brol Cárdenas, quien quebró 39 platos, y el bronce recayó sobre Esteban Caro, de Colombia, con 32 platos.
Domingo Lorenzo ocupó el quinto peldaño en la discusión por las preseas, mientras que Leonel Martínez, de Venezuela, quedó cuarto, y Herbert Brol Cárdenas, sexto. Los seis tiradores clasificaron a Santo Domingo 2026.
En femenino, Adriana Ruano, de Guatemala, se colgó el oro, al superar 40-36 a Alejandra Ramírez, de México, quien se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para Ana Latorre Echeandía, de Puerto Rico, quien quebró 27 platos.