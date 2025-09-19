Ogando queda sexto en la final de los 200 metros en el Campeonato Mundial de atletismo

El dominicano Alexander Ogando quedó en la sexta posición en la final de la prueba de los 200 metros del Campeonato Mundial de atletismo que se celebra en Tokio, Japón.

El velocista criollo paró el reloj en 20.01 segundos, pero su tiempo no fue suficiente para entrar entre los tres mejores para optar por una medalla.

El podio fue dominado por los estadounidenses Noah Lyles, quien se llevó el oro con marca de 19.52 segundos y Kenneth Bednarek, quien le siguió con 19.58. La medalla de bronce fue conquistada por el jamaiquino Bryan Levell (19.64).

Completaron la carrera Letsile Tebogo, de Botswana, (19.55), Zharnel Hughes, de Gran Bretaña (19.78), Ogando (20.01), Tapiwanashe Makarawu, de Zimbabwe (20.12) y Sinesipho Dambile, de Suráfrica (20.23).