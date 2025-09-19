Centro Caribe Sports celebrará su asamblea anual en la ciudad de Santo Domingo

Centro Caribe Sports, entidad rectora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrará su asamblea anual ordinaria del 22 al 26 de septiembre en Santo Domingo.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del organismo deportivo regional más antiguo, explicó que la tradición establece que la asamblea se realice en el país sede de los Juegos un año antes de su celebración.

“El objetivo fundamental de esta visita, además de la asamblea, es evaluar los avances en la organización y el montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señaló Mejía Oviedo.

La reunión acogerá a unos 100 delegados, entre ellos los presidentes y secretarios generales de los 37 comités olímpicos nacionales que participarán en la justa regional.

Por su parte, Tomás Polanco, director ejecutivo del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, detalló:

“Esperamos alrededor de 80 participantes oficiales, además de 25 personas que conforman equipos técnicos, traductores, asistentes y personal de apoyo”.

La Comisión Ejecutiva de Centro Caribe Sports arribará al país el 22 de septiembre y tendrá un día completo de reuniones el día 23.

presentación de santo domingo 2026

El 24 de septiembre, el Comité Organizador de los Juegos presentará un informe especial a los delegados, a partir de las 7:00 p. m. en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El 25 de septiembre, los visitantes recorrerán varias de las instalaciones deportivas, incluida la villa olímpica, para constatar los progresos en los preparativos.

El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), destacó la trascendencia de esta asamblea:

“Para nosotros será un honor recibir a los miembros de Centro Caribe Sports, una institución que en 2026 celebrará 100 años de existencia, coincidiendo con la realización de los Juegos en Santo Domingo”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de más de 6,000 atletas de toda la región.