Hazoury gana medalla de plata en el skeet clasificatorio tiro al plato Santo Domingo 2026

El dominicano Stefano Hazoury se hizo de la medalla de plata en la modalidad skeet del XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro al Plato que se celebra en el Polígono de Tiro El Higüero.

El certamen, que se celebra en el país con la participación de atletas de 12 naciones, es el único clasificatorio de tiro al plato para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además de la medalla de plata, Hazoury consiguió su clasificación en individual para la cita regional deportiva del próximo año, y también logró un metal similar en la prueba por equipos skeet masculino.

El oro lo ganó Santiago Romero Juarrez, de Guatemala, quien quebró 53 platos, y superó por dos platos al dominicano Hazoury, quien terminó con 51 platos acertados.

El bronce recayó sobre Luis Gallardo, de México, quien acertó 33 platos.

Los también dominicanos Máximo Tavarez, quinto lugar, y Julio E. Dujarric, clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 en el skeet, así como Diego José Bermudes, de Guatemala.

En individual femenino, la mexicana Gabriela Rodríguez ganó el oro, con 56 platos rotos, mientras que la plata fue para Emily Padilla Coronado, con 48 platos al suelo, y el bronce para María Isabel Soto Gutiérrez, ambas de Guatemala.

También clasificaron Anabel Molina, de México; Paola Bermúdez Latorre, de Puerto Rico, y Mylene Blanchet, de Guadalupe.

En la modalidad skeet, la República Dominicana consiguió dos medallas de plata y cuatro clasificaciones para Santo Domingo 2026.

Para este viernes se realizarán las primeras tres rondas en fosa, desde las 8:30 de la mañana, modalidad que se definirá el sábado, y el domingo se realizarán las competencias y finales equipo mixto.