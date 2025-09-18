Alexander Ogando clasifica a la final de los 200 metros en el Campeonato Mundial de atletismo

El dominicano Alexander Ogando logró su clasificación para la final de la prueba de los 200 metros del Campeonato Mundial de atletismo que se celebra en Tokio, Japón.

El criollo logró su pase de forma directa al terminar en el segundo lugar de la primera semifinal celebrada este jueves con una marca de 19.98 segundos.

El ganador del heat, y también directamente clasificado para la final, fue el estadounidense Kenneth Bednarek, quien paró el reloj en 19.88.

Completaron la prueba Makanakaishe Charamba, de Zimbabwe, (20.03), Wayde Van Niekerk, de Suráfrica (20.12), Christopher Taylor, de Jamaica, (20.21), Towa Uzawa, de Japón, (20.23), William Reais, de Suiza (20.59) y Aaron Brown, de Canadá (20.59).

La final está programada para este viernes.