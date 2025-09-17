Santana Manzano y Rodríguez se coronan campeones de la décima edición del Bayahibe 10K

Los corredores Jilberto Santana Manzano y Soranyi Rodríguez se coronaron campeones de la décima edición del Bayahibe 10K, en la que participaron 600 atletas nacionales e internacionales.

En la categoría masculina, Jilberto Santana se alzó con el primer lugar, seguido por José Ramón Gratero Victoriano en segundo y Ramoncito Mejía en tercero. En la femenina, Soranyi Rodríguez conquistó la victoria, acompañada en el podio por Anayelis Ramírez en segundo lugar y Nailea López Moreta en tercero.

Rodríguez, al concluir la carrera, expresó: “El Bayahibe 10K no es solo una competencia, es una fiesta del deporte. La energía de la gente, el apoyo en todo el recorrido y la belleza de Bayahibe lo convierten en una experiencia única, que combina el reto deportivo con la alegría de compartir la pasión por correr”.

Más allá del resultado competitivo, el Bayahibe 10K volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país, integrando a corredores élite y aficionados de todas las edades en un ambiente festivo que dinamiza la economía local y proyecta a La Romana como un destino deportivo y comunitario.