México se impone a República Dominicana en la Copa Panamericana de softbol

México venció al seleccionado nacional sub-23 por paliza, blanqueada y nocaut y no-hitter, 11-0, en la segunda Copa Panamericana de softbol, que da cuatro plazas para el mundial del 2023.

Luego de esa victoria México está con marca de 4-0, liderando la tabla de posiciones; Argentina, Canadá, Estados Unidos y Venezuela 3-1; Guatemala 1-4; Dominicana 0-4 y Puerto Rico, 0-5 en la última posición.

Los mexicanos atacaron temprano el pitcheo quisqueyano y aseguraron el triunfo con cuatro en la parte alta de la primera entrada contra los envíos de Yunior A. Vásquez, quien sufrió la derrota. José Manuel Contreras se llevó la victoria en labor completa, con dos bases y 10 ponches.

Los triunfadores sumaron una más en el tercer y cuarto episodio y cinco en el quinto, para definir el final por nocaut.

La parte ofensiva de los ganadores fue liderada por Cristiano Enríquez del Valle, de 3-2, un jonrón, dos anotadas y cuatro empujadas; Manuel Córdoba de 3-2, dos anotadas; Jordania Solorio, de 4-2, una empujada y David Miranda, de 2-1, un cuadrangular, dos anotadas y tres empujadas.

partidos restantes

A los dominicanos le resta enfrentar a Canadá, en un partido programado para el miércoles 17 a las 6:30 de la tarde; el jueves abren las acciones del día frente a Guatemala, a las 10:00 de la mañana.

En la segunda ronda juegan el viernes 19 contra Canadá en el primer cruce, donde van además Canadá contra Venezuela y Argentina contra México.