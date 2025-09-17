El equipo de Monte Plata vuelve a ganar el Dominican Series de Taekwondo

La provincia Monte Plata levantó, una vez más, el trofeo de campeón del Dominicana Series de Taekwondo, luego de imponerse en la quinta edición del evento, celebrada en el polideportivo de San Cristóbal.

Los de Monte Plata también se llevaron los máximos honores de la versión anterior de la justa, efectuada en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En esta ocasión, los atletas monteplateños acumularon 137 puntos, producto de 33 medallas, repartidas en 14 de oro, 10 de plata y nueve de bronce.

Los méritos correspondientes al segundo lugar fueron para el Distrito Nacional, que sumó 74 tantos, consecuencia de seis metales de oro, siete de plata y once de bronce, para un total de 24 preseas.

La provincia Hermanas Mirabal, encabezada por Salcedo, su municipio cabecera, se alzó con el trofeo de tercera posición, tras finalizar con una puntuación de 54, tras obtener seis preseas doradas, una plateada y nueve bronceadas.

En la modalidad de Poomsae, la provincia Hato Mayor se alzó con los máximos honores, mientras que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se repartieron las posiciones segunda y tercera, respectivamente.

En la modalidad de combate (Kyorugui), categoría superior, ganaron el oro de sus divisiones Cristofer Reyes Pie (Monte Plata), Luis Florentino Reyes (Distrito Nacional), Ruth Elena De los Santos (Distrito Nacional), Yosnelvi Escobart Inoa (Distrito Nacional), Maickol Orozco (San Juan) y Cariani Isabel Santos Checo (Santiago).

En juvenil, cadete e infantil obtuvieron medallas de oro Junior Rafael Pérez (Monte Plata), Pablo José Marte (Monte Plata), Angel Jordanis Ménez Cruz (Monte Plata), Angela Berjamin (Monte Plata), Carmen Mejía (Monte Plata), Freilyn Aquino Contreras (Monte Plata), Alexa Ramírez (Distrito Nacional), Jadiel Sosa (Distrito Nacional) y Kevin Gabriel Paredes (Distrito Nacional).

En Poomsae, los más destacados fueron Yohan De Jesús Sánchez y Joel David Vilorio, ambos de Hato Mayor, así como César Ariel Jorge, de Monte Plata.

En femenino, las más sobresalientes fueron Karla Ramos, de la provincia Santo Domingo; Karmen Hernández, Distrito Nacional y Leiry Cruz, de San Cristóbal.

El Dominican Series forma parte del programa de actividades de la Federación Dominicana de Taekwondo, que preside Miguel Camacho.