Tiro al plato entregará boletos este mIercoles en skeet para JJCC 2026

Con la puesta en marcha de las tres primeras rondas, arrancó este martes la ronda eliminatoria de la modalidad skeet del XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro al Plato en el campo de Tiro de aquí.

Para este miercoles están pautadas las otras dos rondas preliminares, en donde los seis mejores resultados avanzarán a la final individual y por equipos.

La primera final de skeet será miércoles, a las 2:45 de la tarde, mientras que la segunda está pautada para las 3:45 de la tarde, para definir los primeros clasificados tanto en individual como por equipos.

El XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro al Plato es el único clasificatorio que entregará plazas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Un total de 11 equipos buscan la clasificación al certamen regional del próximo año. Entre los países participantes figuran: México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Guadalupe, Barbados y República Dominicana.

Como país anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la República Dominicana tiene una plaza individual en cada uno de las modalidades en cada rama, pero debe optar las plazas por equipos, señaló José Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato (Fedotipla).

El viernes, desde las 8:30 de la mañana, se dará inicio a las primeras tres rondas clasificatorias en fosa, mientras que el viernes serán las dos rondas eliminatorias y las finales en horas de la tarde con la ceremonia de premiación.

El certamen concluirá el domingo con las tres rondas por equipo mixto en fosa y las finales, con la ceremonia de premiación.