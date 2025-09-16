Pentatleta Gabriel Domínguez conquista medalla de plata en Ecuador

El dominicano Gabriel Domínguez conquistó la medalla de plata en el Abierto Nacional de Pentatlón Moderno que se celebró recientemente en la ciudad de Quito, en Ecuador.

El pentatleta Andrés Torres de Ecuador, se adjudicó la presea dorada, mientras que el bronce recayó en Alan Vera, de Perú, en la competencia masculina del Abierto Nacional de Quito.

El dirigido Kenny Núñez Veras destacó que Gabriel Domínguez salió desde la posición número siete, luego de ver acción en las disciplinas de esgrima, natación y obstáculos, que lo situaron en el séptimo escalón.

Luego de la salida, ya para la segunda vuelta de los 600 metros, Gabriel se colocó en la quinta posición y para el cuarto recorrido se coló al tercer puesto finalizando en el segundo lugar y de esta manera adueñarse de la presea plateada.

En la rama femenina, las medallas se las repartieron María Sol Naranjo, de Ecuador, con el oro; su compatriota Lucianna Aroca, la plata; y Adriana Camacho, de Perú, logró el bronce.

En tanto que, Ana Leidys Arias, de República Dominicana, ocupó el cuarto lugar.

“Estoy súper contento y orgulloso del trabajo que hemos realizado aquí en Ecuador, aunque no tenemos una pista de obstáculos, que es una nueva modalidad en el Pentatlón Moderno –en sustitución de la equitación-, tenía confianza en el trabajo que venimos haciendo en el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) y ahí está el resultado”, sostuvo Núñez Veras.

En otro orden, la atleta dominicana Karina Fermín, tuvo un infortunio en los obstáculos y se eliminó luego de sufrir lesiones en ambas manos, acto que no ayudó a cumplir sus objetivos.

A partir del próximo lunes la selección nacional de Pentatlón Moderno continuará con su preparación con vista al Clasificatorio Panamericano de Lima 2027 en Buenos Aires, Argentina, en los Juegos Bolivarianos 2025 en Perú, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Estamos enormemente agradecidos con el ministro de Deportes Kelvin Cruz; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); y José Luis Bautista, director ejecutivo del Alodom, y por igual, la empresa Batú, Cooproharina y Grupo Hidalgo.