Marileidy avanza a la final, queda segunda en semifinal del Campeonato Mundial de atletismo

Marileidy Paulino clasificó para la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de atletismo que se celebra en Tokio, Japón, tras ocupar la segunda posición en la primera semifinal celebrada este martes.

La vigente campeona mundial realizó un tiempo de 49.82 segundos y solo fue superada por la polaca Natalia Bukowiecka, quien paró el reloj en 49.67.

La final de la prueba está pautada para el próximo jueves alrededor de las 9:24 de la mañana, hora dominicana.

Completaron la carrera Henriette Jaeger, de Noruega, con 49.87, Sada Williams, de Bahamas, con 50.39, Aaliyah Butler, de Estados Unidos, con 50.63, Wadeline Venlogh, de Haití, con 50.67, Dejanea Oakley, de Jamaica, con 51.42 y Yemi Mary John, de Gran Bretaña, con 51.51.