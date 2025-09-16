¿Marileidy en apuros en la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo?

Lo más probable es que para que Marileidy Paulino se quede con la medalla de oro de la prueba de los 400 metros planos en el Campeonato Mundial de atletismo tenga que hacer la carrera de su vida.

No por las dudas en cuanto a su actuación si no, sobre todo, por la competencia que enfrenta.

Al asegurar el segundo lugar que la ponía directamente en la carrera por las medallas, Paulino –campeona mundial y campeona olímpica- optó por reducir la marcha en el primer heat de las semifinales del martes en la que quedó segunda con marca de 49.82 segundos, escoltando a la polaca Natalia Bukowiecka (49.67).

Paulino es ubicada en el primer lugar del ranking mundial, pero se espera que tenga que superar a dos grandes obstáculos en su intención de repetir la medalla de oro lograda en 2023 en Budapest y ambos tienen nombres: Salwa Eid Naser y Sydney McLaughlin-Levrone.

principales rivales

Naser derrotó a Paulino en la final de la Liga Diamante el pasado mes de agosto y ganó su serie de semifinal con un tiempo de 49.47. La nativa de Bahreín es segunda en el ranking mundial. Su récord personal de 48.14 es el mejor entre las ocho competidoras en la final.

La estadounidense McLaughlin-Levrone podría ser el “gallo tapao” en la carrera en la cual estaría en juego no solamente la medalla de oro si no también la marca mundial de la prueba que está en las manos y piernas de Marita Koch (47.60 en Camberra) desde 1985 representando a un país que, inclusive, ya no existe: Alemania Oriental.

Los 48.29 segundos de McLaughlin-Levrone, con los cuales encabezó su semifinal, superaron el récord para Estados Unidos que había establecido hace 19 años Sanya Richards-Ross.

“Honrada, sin duda”, afirmó McLaughlin-Levrone sobre romper el récord de Estados Unidos que ha estado persiguiendo desde que dejó las vallas. “Definitivamente no esperaba ese tiempo. Solo muestra que la condición física está ahí. Estoy emocionada por las finales y agradecida de haber superado un récord de una mujer increíble”, le dijo a la Prensa Asociada.

Sin embargo, Paulino parece saber la competencia que enfrenta y en vez de amedrentarse lo toma como una motivación.

"Es estupendo que Sydney (plusmarquista mundial y campeona olímpica en 400 metros vallas) esté aquí con nosotros en los 400 metros. Podemos bajar de los 48 segundos, estoy enfocada en correr rápido y hacer un mejor tiempo", apuntó la dominicana a la AFP luego de la carrera clasificatoria.

el orden de salida y ranking mundial

2. Nickisha Price, Jamaica (12)

3 Henriette Jaeger, Noruega (5)

4 Roxana Gómez, Cuba (25)

5 Sydney McLaughlin-Levrone, Estados Unidos (15)

6 Amber Anning, Gran Bretaña (4)

7 Salwa Eid Naser, Bahreín (2)

8 N. Bukowiecka, Polonia (3)

9 Marileidy Paulino, República Dominicana (1)