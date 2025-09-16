Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Jimmy Llibre se prepara para una batalla decisiva en Indianápolis Motorspeedway

Jimmy Llibre prueba uno de sus vehículos de carrera.

Indianápolis

El piloto dominicano Jimmy Llibre continúa firme en su objetivo de dejar en alto la bandera tricolor y se prepara para su próxima competencia en el legendario Indianápolis Motorspeedway, a celebrarse del 18 al 20 de septiembre.

Esta carrera promete ser una de las más emocionantes de la temporada, ya que el Top 5 del campeonato se encuentra muy cerrado en puntuación.

El resultado en Indianápolis podría marcar un antes y un después en la clasificación general y definir el camino hacia la gran final en Austin, Texas, que se disputará junto a la Fórmula 1.

Jimmy, quien viene de una gran actuación en Wisconsin, expresó:

“Con Dios delante vamos con el mismo ánimo que en la carrera pasada, enfocados en lograr ese primer lugar y seguir poniendo en alto nuestra bandera dominicana”.

El piloto cuenta con el respaldo de sus valiosos patrocinadores, que han confiado en su talento y entrega: Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Lab Mallén, Ministerio de Turismo, ARV Group, Mobil 1, Ground Burger, Grupo Cometa, Hospital HOMS, Don Pollo, Fiduciaria Reservas, Redbridge Insurance, Espaillat Motors, Crisol y Porsche Center Santo Domingo.

Con la fe, la determinación y el apoyo de toda una nación, Jimmy Llibre se alista para enfrentar un reto que podría ser decisivo en su carrera y en el campeonato internacional.

