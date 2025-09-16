Jimmy Llibre se prepara para una batalla decisiva en Indianápolis Motorspeedway

El piloto dominicano Jimmy Llibre continúa firme en su objetivo de dejar en alto la bandera tricolor y se prepara para su próxima competencia en el legendario Indianápolis Motorspeedway, a celebrarse del 18 al 20 de septiembre.

Esta carrera promete ser una de las más emocionantes de la temporada, ya que el Top 5 del campeonato se encuentra muy cerrado en puntuación.

El resultado en Indianápolis podría marcar un antes y un después en la clasificación general y definir el camino hacia la gran final en Austin, Texas, que se disputará junto a la Fórmula 1.

Jimmy, quien viene de una gran actuación en Wisconsin, expresó:

“Con Dios delante vamos con el mismo ánimo que en la carrera pasada, enfocados en lograr ese primer lugar y seguir poniendo en alto nuestra bandera dominicana”.

El piloto cuenta con el respaldo de sus valiosos patrocinadores, que han confiado en su talento y entrega: Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Lab Mallén, Ministerio de Turismo, ARV Group, Mobil 1, Ground Burger, Grupo Cometa, Hospital HOMS, Don Pollo, Fiduciaria Reservas, Redbridge Insurance, Espaillat Motors, Crisol y Porsche Center Santo Domingo.

Con la fe, la determinación y el apoyo de toda una nación, Jimmy Llibre se alista para enfrentar un reto que podría ser decisivo en su carrera y en el campeonato internacional.