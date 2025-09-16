INEFI y SNS aseguran salud integral para atletas de los XI Juegos Escolares San Francisco 2025

Con el propósito de asegurar la salud de los participantes en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) firmaron este lunes un acuerdo que garantiza la cobertura médica durante la celebración del certamen, programado del 28 de septiembre al 12 de octubre en la “Ciudad del Jaya”, con subsedes en La Vega, Salcedo y Nagua.

El convenio fue rubricado en la sede del SNS, donde ambas instituciones asumieron compromisos orientados a ofrecer atenciones médicas de manera oportuna al personal acreditado en la justa deportiva.

“Con este acuerdo designamos al SNS como el proveedor oficial de los servicios médicos hospitalarios, a través de una red de hospitales públicos en todas las provincias y ciudades donde se desarrollen las actividades deportivas de los Juegos Escolares San Francisco 2025”, explicó el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella.

"Para nosotros lo más importante es preservar la salud de todos los atletas que participarán en estos Juegos, por eso estamos firmando este acuerdo", argumentó.

En tanto, el director del SNS, doctor Mario Lama, anunció que el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, será el centro hospitalario de referencia para la atención de los atletas y personal acreditado durante el evento.

Asimismo, informó que se integrarán a la red de asistencia el Hospital Regional Universitario Doctor Luis Manuel Morillo King, en La Vega, y el Hospital Provincial Doctor Pascasio Toribio Piantini, en Salcedo, los cuales estarán preparados para responder a casos de atención y traumatología deportiva.

En cada centro se designará un coordinador médico y se reservarán habitaciones según las especialidades requeridas. Además, se incorporarán dos unidades móviles de atención odontológica y un equipo de médicos especializados que trabajará en el policlínico de la sede y subsedes, de acuerdo con las necesidades de los servicios médicos del evento.