Comité Olímpico Dominicano realizará dos asambleas este jueves

El Comité Olímpico Dominicano (COD) realizará dos asambleas este jueves 18 de septiembre en el salón Juan Ulises García Saleta del alto organismo deportivo.

Mediante una misiva, el comité ejecutivo del COD recordó a todas las Federaciones que a las 10:00 de la mañana se llevará a cabo la asamblea General Extraordinaria, mientras que a las 11:30 será desarrollada la asamblea General Oridinaria.

El COD indicó que la Asamblea Extraordinaria se llevará a cabo acorde a lo establecido en el artículo 32.4 de los estatutos del COD, y el artículo 14, acápite d, del reglamento de la Ley 122-05.

El organismo dijo que la asamblea general extraordinaria tendrá como puntos de agenda el registro de delegados y comprobación de quorum, así como el informe financiero debidamente auditado correspondiente al año 2024, e informe del Comisario de Cuentas.

La asamblea General Ordinaria Anual está dirigida a las Federaciones Deportivas Nacionales, en cumplimiento de los artículo 24, acápite A-1 y el artículo 25, acápites 25.1 y 25.2 de los estatutos del alto organismo olímpico.

Como puntos de agenda de la asamblea ordinaria están “el pase de lista y comprobación de quorum, así como programa de actividades y presupuesto del año 2026 del COD.

La convocatoria está firmada por el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, y por el secretario general de esa entidad, licenciado Luis Chanlatte