Marileidy Paulino encabeza primera serie de semifinales en el Campeonato Mundial

Marileidy Paulino buscará dar su segundo paso hacia la final de los 400 metros planos en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón, cuando encabece la primera serie de las tres semifinales.

La actividad está programada para dar inicio a las 8:07 de la mañana de este martes que corresponde a la jornada nocturna en el país asiático.

La galardonada atleta criolla saldrá por el carril seis y estará franqueada por la polaca Natalia Bukowiecka, la número tres del ranking, en el carril cinco y la noruega Henriette Jaeger, quinta en el ranking mundial, en el carril siete.

Completan ese primer heat, Yemi Mary John, de Gran Bretaña (41 del ranking), Sada Williams, de Barbados (13), Aaliyah Butler, de Estados Unidos (11), Wadeline Venlogh, de Haití (29) y Dejanea Oakley, de Jamaica (27).

El segundo heat es liderado por Salwa Eid Naser, de Bahreín, quien superó a Paulino en la final de la Liga Diamante en el mes de agosto pasado y es la segunda ubicada en el ranking. Completan esa parrilla de competidoras, Victoria Ohuruogu, de Gran Bretaña (50), Printassia Johnson, de Bahamas (43), Mercy Adongo Oketch, de Kenia (19), Isabella Whitaker, de Estados Unidos (7), Stacey Ann Williams, de Jamaica (17), Lieke Klaver, de Países Bajos (9) y Roxana Gómez, de Cuba (25).

La tercera semifinal tendrá como protagonistas principales a la número cuatro del mundo, Amber Anning, de Gran Bretaña y a la estadounidense Sydney McLaughlin-LeVrone, quien ocupa el lugar 15, pero viene de dominar en los últimos años en la difícil prueba de los 400 metros con vallas. También competirán la española Paula Sevilla (16), Sharlene Mawdsley (26), de Irlanda, Andrea Miklos (30), de Rumanía, Martina Weil (10), de Chile, Nickisha Pryce (12), de Jamaica y Bassant Hemida (24), de Egipto.

Las primeras dos en cada heat además de los dos tiempos más rápidos clasificarán para la final que está pautada para el jueves alrededor de las 9:24 de la mañana.