Jonathan Basden y Giusseppe Rivas se imponen en el TrueShore Grand Prix; Wayner Veras gana en motor

Con victorias en sus respectivos duelos, Jonathan Basden y Giusseppe Rivas se adueñaron de la categoría estelar del automovilismo nacional, la Racing Sedan (RS), en el marco del TrueShore Grand Prix, tercera fecha del campeonato de autos y motos, celebrada en el Autódromo Internacional Las Américas.

Basden abrió la jornada con una sólida victoria desde la pole, ampliando su liderato en la tabla general al sumar 21 puntos a los 77 que ya poseía. En la segunda carrera, con parrilla invertida, fue Rivas quien dominó, recuperando la cima del podio tras una ajustada batalla.

En la primera manga, los fanáticos disfrutaron de un intenso duelo entre el campeón defensor y su retador, cerrando en ese mismo orden, con Tomás Urbaez en el tercer puesto. En la segunda, Basden se salió de pista en su intento de adelantar a Rivas, relegándose al cuarto lugar, mientras que en el heat final Urbaez y Junior Benzán completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En motociclismo, Wayner Veras “La abejita” marcó un regreso triunfal al imponerse en la categoría reina, llevándose las dos mangas por delante de Aris Aurelio Azcona y Persio López. En ProBike, el protagonista fue Eliseo Silfa, quien dominó con autoridad.

La categoría Stock Dominican Series PRO tuvo como figura estelar a José Lora, que firmó un fin de semana perfecto: doble victoria, mayor número de vueltas lideradas, pole position y vuelta más rápida. En la ST, el equipo Carlab Motor Sports arrasó con las dos carreras gracias al trabajo de Juanki Leroux y Tonino Aybar, que marcaron un ritmo imposible de alcanzar.

En la modalidad Index, Fernando Mojica Jr. se quedó con la primera carrera de la TC30, mientras que Néstor Hidalgo se impuso en la segunda. En la TC32 los triunfos fueron compartidos por Joan Puello y Carlos Guzmán, mientras que en Turismo Nacional el nombre propio fue Piero Perrone, vencedor absoluto de ambas pruebas.