Jefferson-Wooden y Seville se proclaman campeones en de 100 metros en el Mundial de Atletismo

Jefferson-Wooden terminó con un tiempo de 10.61 segundos para superar el récord de campeonatos mundiales que estableció Sha’Carri Richardson hace dos años.

  • Seville, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt,  superó a su compatriota Kishane Thompson. El campeón mundial y olímpico Noah Lyles terminó tercero.
Oblique Seville, de Jamaica, reacciona tras ganar la final de los 100 metros en el Mundial de Atletismo en Tokio, el 14 de septiembre del 2025.

Oblique Seville, de Jamaica, reacciona tras ganar la final de los 100 metros en el Mundial de Atletismo en Tokio, el 14 de septiembre del 2025.

Agencia AP

Melissa Jefferson-Wooden, de Estados Unidos y Oblique Seville, de Jamaica ganaron el domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo, marcando un cambio generacional en el atletismo.

Jefferson-Wooden arrasó en el campo, terminando en 10,61 segundos para romper la marca de campeonatos mundiales que estableció hace dos años Sha’Carri Richardson. La estadounidense apenas logró colarse a la final y terminó quinta a pesar de correr su mejor marca de la temporada con 10,94.

Seville, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt, Glen Mills, superó a su compatriota Kishane Thompson para ganar con un tiempo de 9,77. El campeón mundial y olímpico defensor Noah Lyles terminó tercero.

Agencia AP

