Dominicana Liranyi Alonso sorprende en su debut mundialista y avanza a semifinales en Japón

La velocista dominicana Liranyi Alonso, de apenas 19 años, dejó una grata impresión este sábado en su debut en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Japón.

La joven oriunda de La Vega corrió los 100 metros planos en 11.26 segundos, tiempo que le permitió llegar en la tercera posición de su serie y avanzar a las semifinales.

En una carrera donde compartió pista con atletas de renombre internacional, Alonso mostró temple y velocidad desde el disparo de salida, manteniéndose en todo momento en el grupo puntero.

El mérito de la dominicana se engrandece al clasificar en una prueba dominada por figuras como la múltiple campeona olímpica y mundial Shelly-Ann Fraser-Pryce (38 años) y la marfileña Marie-Josée Ta Lou (36), quienes son consideradas ampliamente favoritas.

Las semifinales de los 100 metros se correrán este domingo a las 7:20 de la mañana (hora dominicana), donde la representante criolla buscará dar otro paso histórico frente a las mejores velocistas del planeta.

La también criolla Marileidy Paulino debutará el domingo en la modalidad de 400 metros planos.