Los Halcones son los campeones de la Liga Dominicana de Tenis de Mesa

El equipo Los Halcones se coronó campeón de la II versión de la Liga Élite de Tenis de Mesa (Lidoteme) al imponerse por 11-6 ante el seleccionado Las Panteras, monarca del pasado torneo.

Los Halcones, conformado por los jugadores Abit Tejada, Oliver Apólito, Yoel Mendoza y Richard Pichardo, dio un gran salto después de quedar en el segundo lugar en el certamen del 2024.

El equipo Las Panteras, conformado por Esmerlyn Castro, Alexander Tejada, Daniel del Rosario y Arianna Estrella, quedó destronado, y fue relegado al segundo lugar después de la corona conquistada en el primer torneo.

Por otro lado, Los Sayayines levantaron el trofeo de campeones en la Liga de Ascenso, equivalente a la segunda división del Tenis de Mesa.

Para quedarse con el título, los Sayayines superaron a los Spartacus, con una gran demostración de talento y disciplina, aspectos que caracterizaron al torneo de segunda división.

“Como liga, seguimos creciendo y poco a poco alcanzando el objetivo de aportar nuestro granito de arena al desarrollo del tenis de mesa en la República Dominicana. Estos logros deportivos son también un reflejo del compromiso de todos los que creen en este proyecto”, manifestó el licenciado Samuel Gálvez, fundador de la Liga Élite de Tenis de Mesa.

El dirigente deportivo tuvo palabras de agradecimiento para el señor Félix Santana, presidente del Supermercado Central, así como a la Fundación Vive Por un Sueño; Right Lane y a MaravillasRD, por el apoyo para que el torneo se lleve a cabo sin ningún inconveniente.

Gálvez también citó el respaldo de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), por medio de su presidente Gary Hernández, por el acompañamiento dado para que la Liga Élite de Tenis de Mesa sea una realidad.