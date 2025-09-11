Usain Bolt cree que sus récords en la pista de atletismo pueden ser superados

El jamaicano Usain Bolt, que sigue siendo el plusmarquista mundial de los 100 (9.58) y 200 metros (19.19), se mostró este jueves convencido de que "con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, se batirán los récords" que sigue manteniendo desde 2009, aunque se mostró escéptico sobre si el elegido podría ser el estadounidense Noah Lyles.

Bolt, retirado desde 2017, es el hombre más rápido de la historia del atletismo en pista. Sus marcas lo acreditan y, de hecho, desde 2009 nadie ha logrado rebajar sus marcas pese a los intentos de atletas como el estadounidense Noah Lyles, que en varias ocasiones ha hablado de ello.

"Noah está tan loco por pensar eso como lo estaba Justin Gatlin en mi época. Para mí, solo son palabras. Gatlin y yo nos enfrentábamos constantemente pero él surgió en una época en la que las provocaciones eran normales para todo el mundo. Yo nunca escuchaba a nadie. Sabía que si estaba preparado y listo, él podía decir lo que quisiera. Nunca sería un problema", dijo Bolt este jueves en conferencia de prensa antes de los Mundiales de Tokio.

"Creo que con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, surgirán atletas de primer nivel que lo harán bien y quizá puedan batir mis récords. Aún así hay que tener talento, además de la tecnología", comentó el jamaicano que ha viajado hasta Tokio para ver estos Mundiales de forma presencial.

"Estoy emocionado por asistir a mi primer Mundial como espectador y emocionado por ver competir al equipo jamaicano y sentir el ambiente. Ver correr a mis compatriotas jamaicanos me resultará más estresante que competir. Me pongo muy nervioso viéndolos. Cuando estaba en la pista, nunca me ponía nervioso. Han demostrado esta temporada que lo están haciendo muy bien, así que espero poder entregar una medalla de oro a uno de ellos", concluyó.