El “Trueshore Grand Prix” será la tercera fecha de autos y motos

La adrenalina volverá a encenderse este domingo 14 de septiembre desde las 10:00 de la mañana, cuando el Autódromo Internacional Las Américas reciba el “Trueshore Grand Prix”, tercera cita del Campeonato Nacional de Autos y Motos.

La organización se prepara para superar la participación de las dos primeras fechas, con más de 150 pilotos en pista. Competirán las categorías del Club Dominicano de Corredores de Circuito (CDCC), el Track Club RD y las divisiones de alta y baja cilindrada de motovelocidad, en un evento que promete espectáculo al máximo nivel.

La justa está avalada por la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y la Federación Dominicana de Motociclismo, y llega luego de un proceso de renovación de las instalaciones para reforzar la seguridad de pilotos y fanáticos.

Al respecto, Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA, destacó que “para esta fecha tenemos todo listo desde temprano para que los pilotos y los fanáticos disfruten del mejor espectáculo en la casa de la velocidad de República Dominicana”.

En ese orden Abraham Tabar líder de Trueshore mostró su entusiasmo con este evento “nuestro primer gran premio pero estamos seguros de que no será el último, el equipo de Trueshore tiene preparado grandes sorpresas para el público asistente, que se llevaran una gran experiencia”.

La categoría INDEX TC30 la lidera Néstor Hidalgo con 63 puntos, la INDEX TC 32 tiene a la cabeza Carlos Sansoucy y a Juan Puello empatados con 47 puntos, en la categoría Racing Sedan RS el líder Jonathan Basden con 77 puntos, en la Street Touring ST domina Christian Bonnet con 77 unidades, en la Stock Domincan Series SDS PRO la encabeza José Lora con 75 tantos, en la SDS Amateur Aris Custodio mantiene el liderato con 60 puntos y en la Turismo Nacional TN la pareja de Piero Perrone y Enmanuel Torres se mantienen firme con 77 dianas.

Las boletas estarán disponibles en preventa en las instalaciones de CARLAB y en la boletería del Autódromo Internacional Las Américas durante el fin de semana del evento. Con precios desde RD$ 500 en Graderías, RD$ 1,500 en el Área de Paddock, y RD$ 5,000.00 VIP.