Ceremonial de Exaltación del Salón de la Fama Petromacorisano anuncia edecanes y porta símbolos

El presidente del Comité Permanente del Deportista Petromacorisano dio a conocer a los edecanes y actuantes de la XV Ceremonia de Inmortalización del próximo domingo 14.

El arquitecto Reymundo Gantier reveló que los ocho futuros inmortales escogieron a sus respectivos edecanes para el evento que iniciará a las 10:00 de la mañana en el auditorio don Francisco Comarazamy, del Ayuntamiento Municipal.

Este año serán inmortalizados tres ex peloteros, Arturo de Freites, Rafael Sánchez Cabrera y Silvano Quezada (fallecido); Leony de León, en balonmano; Giovanny Núñez, en softbol; el propulsor Héctor Domínguez, Gustavo Cuesta, en atletismo y Manuel -Varilla- Lugo (fallecido), en baloncesto.

De ese grupo, ‘Varilla’ Lugo y Silvano también son inmortales del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, precisó Gantier, quien recordó además que el doctor Nelson Arroyo será el Presidente de Honor del Ceremonial.

Cabrera Sánchez desfilará al altar de la inmortalidad con Rafael Antonio Sánchez Jiménez, como su edecán, mientras que Gustavo lo hará con su padre Félix Cuesta, De Freites llevará al doctor Pedro Junia Claxton Cann y De León irá acompañado por Fausto Antonio Paulino Milanés.

Héctor Domínguez escogió de edecán a su esposa Eduarda de la Rosa; Manuela de Regla recibirá la exaltación de su difunto padre ‘Varilla’ Lugo, con el reputado periodista Osvaldo Rodríguez Suncar de edecán. Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y de la Federación de Softbol, desfilará junto a la futura inmortal Giovanny Núñez, en tanto que por el finado Silvano Quezada recibirá su hijo del mismo nombre (Junior Quezada) y la hija del exaltado Norma Quezada será la edecán.

Actuantes del XV Ceremonial

Entre las portas insignias destacan las múltiples medallistas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos en levantamiento de pesas, Beatriz Pirón y Yudelina Mejía, quienes portarán la Bandera Nacional y del Salón de la Fama, respectivamente, acompañadas por sus colegas de disciplina Dahiana Ortiz y Crismery Santana.

Pedro Erasmo Nieves Guerrero portará el machete y el laurel será llevado por Arturo De Óleo Moreta. Joaquín Albizu hará el ritual de banderas y símbolos, el padre Paul Ramírez Vargas hará la bendición del acto y José Manuel Glass Gutiérrez dará la bienvenida oficial.

Asimismo, Calasanz Omar Cepeda leerá la dedicatoria del ceremonial al doctor Rafael Antún Batlle, Luis Rafael De Peña Rodríguez tendrá a bien dar las congratulaciones, Nancy Santana leerá el mensaje de la prensa y Euclides Javier hará el brindis por los nuevos inmortales.

Los reconocimientos serán realizados por la miembro del Comité Permanente del Salón de la Fama, doctora Karina González y el doctor Miguel A. Reyes Pichardo.