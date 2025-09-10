Presidenta Federación Internacional valora avances organización Santo Domingo 2026

La presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), Petra Sörling, expresó su admiración por el tamaño y la calidad del pabellón de este deporte, ubicado en el Parque del Este.

En su visita a la República Dominicana con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Sörling elogió el alcance de los trabajos en esa instalación, manifestando que se le puede sacar un gran provecho para futuros eventos internacionales”.

La dirigente sueca estuvo acompañada por el secretario general de la ITTF, Raúl Calin, y ambos realizaron el recorrido guiados por Juan Vila, presidente de la Unión Panamericana de Tenis de Mesa.

“Estoy muy contenta con lo que he visto de este deporte y lo bien representado que está. Imaginaba un pabellón más pequeño, pero sin dudas este tiene nivel para mundiales y eventos de gran magnitud. El Parque del Este es un espacio con mucho potencial, ideal para el turismo deportivo”, manifestó Sörling durante un encuentro con José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, la mañana de este miércoles.

“Al llegar tenía muchas dudas que fueron respondidas durante esta reunión. Ver la rapidez con la que están trabajando es muy satisfactorio y estoy segura de que da tranquilidad al resto de dirigentes de la región”, agregó Sörling, quien desde 2023 forma parte del Comité Olímpico Internacional.

La presidenta de la ITTF se puso a disposición de los Juegos para aportar su experiencia en todo lo necesario. Recordó que, además del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Federación Internacional de Tenis de Mesa también celebrará en 2026 sus 100 años de fundación.

De su lado, Monegro agradeció la visita y los elogios, y aprovechó para invitar a Sörling y a su equipo a la ceremonia de apertura de Santo Domingo 2026.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe están previsto para iniciar el 24 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto el próximo. Participarán unos 6,200 atletas en 40 deportes y 56 modalidades