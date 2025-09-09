República Dominicana queda en la segunda posición en los NACAM Games

Por segundo año consecutivo, la selección nacional de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) se quedó con el subcampeonato general en los NACAM Games, disputados en el Autódromo Miguel E. Abed, en Puebla, México, reafirmando su estatus como una de las potencias de la región.

El presidente de la FDA, Adriano Abreu Sued, resaltó la entrega y preparación de los pilotos dominicanos, quienes pelearon hasta el final por la cima de la tabla. La diferencia con México, campeón de la justa, fue de apenas un punto, hecho que, a juicio de Abreu, confirma la solidez del proyecto deportivo que viene desarrollando el país en el deporte de velocidad.

“Repetir este segundo lugar nos consolida en la región”, destacó Abreu Sued, al tiempo de valorar la integración de más países de la región y la fotaleza de la Republica Dominicana que repite el podio; y desde con miras en la preparación de los próximos compromisos internacionales que serán los FIA Games 2026 en Brasil.

La delegación nacional, encabezada por Raymi Guzmán como jefe de misión, afrontó con determinación cada categoría. Raymi Guzmán hijo alcanzó el segundo lugar en Karting Slalom, Faruk Hussein terminó cuarto en Autos Legends y Manuel Troncoso se ubicó quinto en la modalidad de E-Sports, mostrando la diversidad y calidad del talento dominicano en las pistas.

La clasificación general concluyó con México en lo más alto, seguido por República Dominicana. En total, 12 países midieron fuerzas en esta edición, incluyendo a Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Colombia.

El empuje dominicano contó con el respaldo de la aerolínea Arajet, aliada estratégica de la Federación Dominicana de Automovilismo. La compañía no solo respaldó la logística de la delegación en Puebla, sino que también será la línea aérea oficial para el traslado de los pilotos que competirán en noviembre próximo, cuando República Dominicana sea sede de un evento FIA de gran relevancia.