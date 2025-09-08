SNS asume los servicios médicos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 oficializaron un acuerdo para asegurar la atención médica de los atletas y delegaciones que participarán en el evento regional.

La firma, realizada en la sede del SNS, estuvo encabezada por el doctor Mario Lama, director de la institución, y el licenciado José P. Monegro, presidente del Comité Organizador.

El convenio establece al SNS como proveedor oficial de los servicios de salud de los Juegos y designa a la Ciudad Sanitaria como centro de referencia. Asimismo, el doctor Mario Lama fue nombrado asesor médico honorífico de Santo Domingo 2026.

“Firmamos este acuerdo con gran entusiasmo, porque como prestadores de servicios de salud ponemos a disposición una red de médicos y especialistas para garantizar el bienestar de cada uno de los atletas”, expresó Lama tras el acto protocolar.

El acuerdo también contempla cobertura especial en todos los hospitales públicos donde se celebren competencias y la creación de una zona especial para la atención de deportistas, técnicos y acreditados al evento.

Por su parte, José P. Monegro destacó la calidad de los servicios médicos que respaldarán a Santo Domingo 2026: “Resulta impresionante la capacidad de la Ciudad Sanitaria y de cada uno de los centros que estarán disponibles durante los Juegos. Esta alianza nos da tranquilidad y orgullo, porque demuestra el compromiso de los profesionales de la salud con este evento”, afirmó.

El acuerdo incluye además la disposición de un equipo de respuesta inmediata para emergencias y el apoyo de una unidad de atención a quemados.

A la firma del acuerdo asistieron, junto al doctor Lama, Edison Féliz, director de hospitales del área metropolitana; José Luis López, director de PROMESECAL; y el doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria. Monegro estuvo acompañado por el doctor Milton Pinedo, director médico de los Juegos.

Durante el acto, Pinedo resaltó que con esta firma queda completada la estructura de salud planificada para Santo Domingo 2026.