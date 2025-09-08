Nelson Arroyo dirigirá el próximo ceremonial del Salón de la Fama Petromacorisano

El dirigente político y deportista Nelson Arroyo dirigirá el XV Ceremonial de Exaltación del Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama, arquitecto Reymundo Gantier, a través de un despacho de prensa.

Arroyo es un exgobernador y ex diputado de este municipio cabecera, posiciones desde las que ha sido un fiel aliado del deporte petromacorisano, indicó Gantier.

El actual Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Banreservas y pasado presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), fungirá como Presidente de Honor del Ceremonial que se realizará el 14 de este mes en el auditorio don Francisco Comarazamy, del ayuntamiento provincial.

Recordó que durante el evento se reconocerá la trayectoria del reputado urólogo dominicano radicado en los Estados Unidos, Rafael Antún Batlle. “De hecho, el Ceremonial está dedicado a su persona”, manifestó Gantier.

Durante el acto de la Clase Inmortal 2025 serán exaltados los ex beisbolistas Arturo de Freites, Rafael Sánchez Cabrera y el fenecido Silvano Quezada, el propulsor Héctor Domínguez, Leony de León, en balonmano; la softbolista Giovanny Núñez, Gustavo Cuesta, en atletismo y Manuel -Varilla- Lugo (fallecido), en baloncesto.

Nelson de Jesús Arroyo Perdomo nació en Moca, municipio de la provincia Espaillat. Es hijo de Anselmo Arroyo y María del Carmen Perdomo.

Tiene una maestría en Alta Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en la Escuela Nacional de Administración (ENA), Francia (2022-2023).

Se graduó de doctor en derecho de la Universidad Central del Este (UCE), en 1992. Un año antes estudió en la Escuela Nacional de Locución.

Arroyo es padre de seis hijos, lo que refleja su fuerte compromiso con su familia y su valor por los principios familiares.

Antes de su carrera política, Nelson desarrolló una exitosa carrera en los medios de comunicación. Se desempeñó como locutor de noticias y comentarista deportivo, destacándose por su clara expresión y capacidad para conectar con las audiencias.

Como presidente fundador de la firma Arroyo & Asociados, ha centrado su trabajo en el derecho laboral.

Fue elegido Regidor en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís en 1998, iniciando su carrera política.

En el año 2000 fue nombrado Gobernador Civil provincial, cargo que desempeñó durante cuatro años.

Fue electo diputado al Congreso Nacional en las elecciones congresuales de 2006, y reelecto hasta 2016. Durante su tiempo en el Congreso, presidió la Comisión de la Cámara de Cuentas y fue un miembro activo de la Comisión de Justicia.

Actualmente, Nelson es vicepresidente nacional del PRM y forma parte de la Dirección Ejecutiva.