José Luis Bautista arriba al primer año de gestión en la dirección del Albergue Olímpico

El cronista deportivo José Luis Bautista arribó recientemente a su primer año de gestión en la dirección ejecutiva del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), la cual se ha convertido en la estancia ideal para el atleta de Alto Rendimiento.

Bautista, vegano de nacimiento y residencia, fue designado en la dirección ejecutiva del Alodom el 28 de agosto del 2024 por el ministro de Deportes, el ingeniero Kelvin Cruz.

“Quiero dar las gracias el presidente Luis Abinader por creer en la capacidad de trabajo del ministro Cruz, y éste a su vez por confiar en mi persona para representarlo en el Albergue Olímpico y la mancomunada unión existente con el Comité Olímpico Dominicano (COD), entidad que preside el ingeniero Garibaldy Bautista”, sostuvo.

Bautista exclamó que “aquí alojamos a los medallistas de la patria”, ya que son la materia prima del Alodom, son los huéspedes por excelencia de esa institución y por quienes velamos de un trato digno con instalaciones de primer nivel y donde hacer sus entrenamientos para futuras competencias y garantizar alimentación de primera calidad”.

“Estas áreas de entrenamientos y la sana alimentación que se le brinda a los atletas de los diferentes deportes que aquí conviven, son complementadas por un aspecto “sine qua non” del Alodom, que es el hospedaje, porque se da un servicio premium, sus baños, diseños, sábanas, almohadas, toallas, confort de la cama en un descanso esplendoroso.

Destacó que más del 80 por ciento de las habitaciones cuentan con aires acondicionados, para un descanso y estancia placentera a los huéspedes, los atletas de Alto Rendimiento.

Valoró que cuentan además con una piscina ideal para la práctica de la natación, adaptada a los más altos estándares de la competición olímpica y un cuidadoso tratamiento de sus aguas a cargo de un personal calificado por la Federación Dominicana de Natación (FEDONA), el COD y aval de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Aquí confluyen los atletas de diferentes disciplinas deportivas como la natación y sus diferentes modalidades, el triatlón y pentatlón moderno, y en las enseñanzas de iniciación.

Una pista de atletismo que cumple con el rigor exigido por la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) y avalado por la Federación Internacional (FIA) para los entrenamientos de los atletas del seleccionado nacional masculino y femenino, y los principales entrenadores dominicanos, que inician a partir de las 6:00 de la mañana.

Un polideportivo multiuso, que se ha convertido en un espacio acogedor para múltiples deportes como el taekwondo, judo, esgrima, karate, boxeo, balonmano, voleibol y basket.

Por igual, un moderno gimnasio bien equipado, donde los atletas pueden hacer sus ejercicios para fortalecer sus cuerpos con máquinas de alta calidad y un personal adiestrado que les atenderá en cada una de las necesidades que soliciten los usuarios.

Otras áreas intervenidas y remozadas es la de lavandería, donde contamos en la actualidad con una gran cantidad de lavadoras de fina calidad y lavado óptimo al servicio de los huéspedes, en el que proyectamos la limpieza e higiene en su máximo esplendor.

El comedor, que es un área vital en el cuidado del atleta, los entrenadores y dirigentes federados nacionales e internacionales, donde se cumple con las exigencias establecidas por el Ministerio de Deportes y el COD, contratamos los servicios de un chef profesional, con grandes y novedosos conocimientos de la alimentación que requiere un atleta de primer nivel al iniciar o concluir sus entrenamientos con exquisitos desayunos, almuerzos y cena, porque el cuidado del cuerpo del atleta es una prioridad innegociable en Alodom.

Nuestros atletas-huéspedes cuentan con varias áreas de recreación y entretenimiento, cuando sientan que estar encerrado o acostado pudiera ser una incomodidad.

Un aspecto clave es el agua para el consumo humano y al servicio de cada huésped, en el que habilitamos y pusimos en mantenimiento un centro de tratamiento de agua certificado por el Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Los botellones de agua son finamente cuidados, lavados y llenados con un excelente control de calidad para ser colocado en diferentes áreas administrativas y de alojamientos tantos en los pabellones masculinos, femeninos y de delegados, donde se ubicaron las neveritas o bebederos -se adquirieron más de 20- al servicio de los huéspedes, es decir, producimos nuestra propia agua de consumo humano.

Las áreas públicas exhiben una impecable limpieza en todo el recinto del Alodom, gracias al empeño y dedicación de los colaboradores designados al efecto, ya que se preocupan por presentar esa imagen ideal de limpieza del huésped que llega y del que se va.

Para facilitarle el trabajo a nuestros colaboradores los equipamos de las principales herramientas de trabajo para el ornato y la jardinería, que le dan esa brillantez deseada.

“Los dirigentes federados se han motivado a enviar atletas nacionales e internacionales a alojarse en el Alodom, lo que ha provocado que suba ampliamente el flujo de huéspedes y captación de los recursos económicos que ayudan a completar el trabajo cada día”, dijo.

El Alodom tiene otra cara al servicio de los atletas de Alto Rendimiento.