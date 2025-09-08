Bancentral dedica sus juegos a Beatriz Pirón

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras de inauguración de los XXVIII Juegos Interdepartamentales 2025 del Banco Central, un evento deportivo en el que los bancentralianos participantes compiten fomentando su compañerismo, que, unido al esfuerzo y al ingenio, son elementos constitutivos de la excelencia bancentraliana.

Valdez Albizu expresó en su discurso que “la importancia de esto juegos se halla en la superación que forja nuestro carácter, una muestra palpable de la calidad humana, la lucha por alcanzar logros, el respeto por el adversario y el espíritu de equipo que define en buena parte la esencia de lo que somos”.

Asimismo, anunció que “para este año, decidimos realizar una especial dedicatoria a la pesista olímpica dominicana, Beatriz Pirón, ganadora de múltiples medallas, entre las que destacan el oro y bronce de los Juegos Panamericanos Cali 2025. A Beatriz la reconocemos por sus aportes al país a través de la halterofilia, destacándose en este deporte olímpico mediante una carrera profesional con una conducta ejemplar, dentro y fuera de la competencia”.

Agregó que “Beatriz destaca por su dedicación, esfuerzo y disciplina, sumados a la perseverancia que le ha permitido participar en cuatro Juegos Olímpicos representando a la República Dominicana, algo extraordinario para una atleta, lo que la convierte en un orgullo nacional, digna de admiración”.

En la actividad se realizó un acto de izamiento de banderas acompañado del Himno Nacional, por la Banda de Música de la Armada Dominicana y palabras del presidente de la Junta Directiva del Club de Empleados y director Administrativo del BCRD, Benigno Alcántara, para luego proceder con el juramento deportivo, pronunciado por Hipólito Batista, del Departamento Cultural del BCRD.

A Beatriz Pirón se le entregó en reconocimiento a su trayectoria deportiva una moneda conmemorativa de los 70 años del BCRD y una placa de reconocimiento. Al recibir los presentes, Pirón alentó a los bancentralianos a “luchar con voluntad y esfuerzo por ganar, así como por superar cada desafío que la vida nos presenta. El mérito está en participar, en el camino que recorremos para lograrlo, en la satisfacción con uno mismo. El premio mayor está en representar a la República Dominicana en el mundo”.

En esta versión 28 de los juegos estarán participando durante dos meses, cerca de dos mil atletas representando a 28 departamentos y delegaciones del BCRD, que competirán en unas 19 disciplinas como son ajedrez, baloncesto, billar, bicicleteada, boliche, béisbol (pequeñas ligas), carreras de cinco (5K) y diez (10K), dominó, fútbol, natación, rally a pies, taekwondo, sóftbol, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol, videojuegos, zumba, así como en el novedoso torneo de vitilla, en las instalaciones del CEBC, Parque Mirador Sur (carreras 5k y 10K) y Sebelén Bowling (boliche).

En la actividad estuvieron presentes, además, la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la honorable Arturo Martínez Moya; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay, así como otros funcionarios y colaboradores junto a sus familiares.