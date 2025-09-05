Luisito Pie presidirá la comisión de atletas del Comité Olímpico Dominicano

El medallista olímpico Luisito Pie resultó electo presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano (COD) en los comicios celebrados la mañana de este viernes en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

En el proceso eleccionario, definido como histórico para el movimiento deportivo nacional, Luisito, de taekwondo, recibió un total de 82 votos, la mayor cantidad de sufragios de los siete aspirantes a presidir la comisión.

Además de Luisito Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, también fueron beneficiados con el voto de los deportistas para conformar la comisión, la ex voleibolista Camil Domínguez, como vicepresidente, al recibir 54 sufragios, así como la pesista Beatriz Pirón (41), y el clavadista Frandiel Gómez (37).

El comité ejecutivo del COD será el responsable de escoger el quinto integrante de la Comisión de Atletas.

“Gracias por acudir a esta convocatoria y por el voto de confianza hacia mi persona y a este equipo de personas que me acompañará para trabajar y garantizar el respeto de los derechos de cada uno de ustedes, y también para que sean escuchadas sus voces”, manifestó Pie tras ser juramentado por la comisión electoral, que estuvo encabezada por Maritza Ortiz, presidenta; Rafael Villalona, secretario, y Edwin Rodríguez, miembro.

Luisito garantizó que su escogencia como presidente de la Comisión de Atletas “no será una extensión de ninguna federación”, al tiempo que agradeció al COD por el dinamismo del proceso electivo, el cual fue organizado por Irina Pérez, Miguel Rivera y José Mera, ejecutivos del organismo olímpico.

Previo al inicio de las elecciones, el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, habló sobre la responsabilidad que tiene la institución con atender los reclamos de los atletas.

“Con este proceso estamos atendiendo un requerimiento que ha establecido el Comité Olímpico Internacional y Panam Sports a todos sus países afiliados. Siempre estaremos prestos para apoyar el deporte y sobre todo a ustedes que son nuestros atletas”, manifestó el ingeniero Bautista.

Un total de 104 atletas, de 535 inscritos en el padrón, ejercieron su derecho al voto.

Además de los cuatro electos para la Comisión de Atletas, también terciaron Johanna Pimentel, de balonmano, quien recibió 26 votos a su favor, así como el pugilista Yúnior Alcántara, con nueve sufragios, y Félix Hermida, de Tiro al Plato, con seis. En el proceso se registró un voto nulo.