ADOTURD y Oceanman Dominicana firman acuerdo para impulsar el turismo deportivo en el país

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) y Oceanman Dominicana anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración destinado a fortalecer el posicionamiento del país como referente regional en turismo deportivo.

El convenio tiene como objetivo brindar apoyo logístico, acompañamiento técnico y métricas de impacto que aseguren el éxito de la edición 2025 de Oceanman, una de las competencias internacionales más importantes de natación en aguas abiertas.

La cita deportiva se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2025 en Bayahibe, La Romana, y contará con la participación de más de 1,000 nadadores extranjeros, quienes asistirán acompañados de familiares y amigos. Este flujo de visitantes representará un impacto significativo en la economía local, al dinamizar sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía y los servicios turísticos.

El acuerdo fue suscrito por el Sr. Rafael Miranda, representante de Oceanman Dominicana; el Sr. Yerik Pérez, presidente de ADOTURD; y el Sr. Miguel Estepan, miembro del Consejo Directivo de la entidad.

Durante el acto de firma, se resaltó que alianzas de esta naturaleza reafirman la visión de ADOTURD de convertir el deporte en un eje estratégico del desarrollo turístico nacional, impulsando experiencias que promuevan el bienestar, la sostenibilidad y la proyección internacional del país.

Con Oceanman, la República Dominicana se consolida como sede de grandes eventos internacionales que atraen visitantes de más de 30 países, reafirmando su liderazgo no solo como destino de sol y playa, sino también como epicentro de propuestas turísticas innovadoras y de alto impacto social y económico.