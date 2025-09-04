Delegación dominicana busca el primer lugar en la segunda edición de los NACAM Games

La selección nacional de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) partió este jueves hacia la ciudad de Puebla, México, para participar en la segunda edición de los NACAM Games, con la meta de conquistar el primer lugar entre once países participantes.

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA, presentó la delegación encabezada por Raymi Guzmán, designado como jefe de misión. Lo acompañan los pilotos Manuel Troncoso, Faruk Hussein y Raymi Guzmán hijo, mientras que el experimentado Alain Giraldi repite como director técnico del equipo.

Durante la entrega de los uniformes oficiales, Abreu Sued exhortó a los atletas a representar con orgullo la bandera tricolor: “En esta segunda edición estamos muy bien representados por los pilotos seleccionados. En la pasada competencia terminamos en segundo lugar y confiamos en que, con el talento de esta delegación, podemos superar ese resultado si así Dios lo permite”.

Troncoso, quien ya formó parte de la selección en los FIA Games de Valencia, España, donde alcanzó la final en Esports, volverá a competir en la plataforma iRacing, esta vez en la categoría Fórmula 4.

Por su parte, Raymi Guzmán hijo, campeón nacional de kartismo, asumirá el reto del Karting Slalom. El joven piloto se ha preparado bajo la guía de Giraldi, quien el año pasado lideró al también dominicano Sebastián Santana hacia el primer lugar en esta modalidad.

En tanto, Faruck Husseim, especialista en circuitos, participará en la categoría Autos Legends, una prueba tipo slalom que exige gran precisión al volante. El equipo ha estudiado previamente el trazado para definir sus estrategias de carrera.

El evento se desarrollará en el circuito Miguel E. Abed los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre, con la participación de delegaciones de Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice, Colombia (actual campeón), México como país anfitrión, y República Dominicana.

La delegación cuenta con el respaldo de la aerolínea Arajet, aliada estratégica en la integración regional de NACAM, en un certamen que busca fomentar el intercambio deportivo y la confraternidad entre naciones. República Dominicana se ha consolidado en este escenario como un referente por la solidez de su dirigencia en los últimos años.