Atletismo va por la Internacionalización, busca rubricar acuerdo con Federación de España

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero calificó de “altamente fructífera” una reunión de trabajo que sostuvo con su homólogo de España, Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, donde acordaron de manera verbal, firmar, para luego rubricar un acuerdo definitivo, entre ambas instituciones.

El ingeniero Peguero explicó que analizaron diversos temas con el interés de rubricar un acuerdo de intercambios en las áreas competitivas, técnicas y de capacitación, que irá en favor de ambas instituciones.

Dijo que se acordó comenzar de inmediato con cursos de capacitación con jueces y entrenadores dominicanos, así como que se les brinden facilidades a los atletas dominicanos en instalaciones españolas, a un bajo costo, para cuando vayan a realizar una base de entrenamientos.

Indicó que su colega, Raúl Chapado, se mostró muy receptivo de la idea y señaló que sería un gran paso poder realizar ese tipo de acuerdos que irá en beneficio de ambas Federaciones hermanas.

“Estamos en la fase de lograr la internacionalización de nuestra Federación de Atletismo para que los atletas tengan instalaciones deportivas en el extranjero para que vayan a entrenar y nuestros técnicos reciban capacitación del más alto nivel”, expresó.

Peguero afirmó que con esa importante reunión en España se abre una importante oportunidad en de intercambios en las áreas de educación; capacitación de nuestros técnicos, entrenadores y el personal de jueces.

Asimismo, se trató sobre la posibilidad muy real de los intercambios deportivos, tanto en España como en la República Dominicana y con la invitación de países cercanos.

“Uno de los temas más importantes fue que acordamos que nuestros atletas cuando visiten a España a realizar base de entrenamientos, de cara a un evento internacional en cualquier país de Europa, lo hagan en las formidables instalaciones deportivas de España”, comentó Peguero.

Exclamó el presidente de la Federación de Atletismo que en esas reuniones con las autoridades de la Federación Española de Atletismo estuvieron presentes el deportista, Domingo Cuevas. presidente de la Unión Deportiva de la República Dominicana en Madrid, al igual que Pedro Alexander, secretario general de la Unión Deportiva.