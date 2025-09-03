COD hará este viernes elecciones que escogerán Comisión de Atletas

El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebrará este viernes, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el proceso de escogencia de la Comisión de Atletas en el Salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

Para la elección de los miembros de la Comisión de Atletas tendrán derecho a emitir el sufragio aquellos deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cita Centroamericana y del Caribe de El Salvador 2023, y los Panamericanos Santiago de Chile 2023, así como los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024.

Los propios atletas serán los encargados de escoger a los miembros de la comisión que los representará en las reuniones del ejecutivo del COD y en otras actividades locales e internacionales.

Los directivos de la Comisión de Atletas serán elegidos conforme a lo establecido en los estatutos de la Comisión de Atletas, Comité Olímpico Dominicano (COD) y el nuevo reglamente electoral.

El período de la comisión será de cuatro años y su responsabilidad será velar por los mejores intereses de los deportistas en en seno del comité ejecutivo del COD.

La comisión electoral, designada por el ejecutivo del COD, está presidida por Maritza Ortiz, presidenta; Rafael Villalona, secretario, y Edwin Rodríguez, miembro.

Un total de siete deportistas aspiran a formar parte de la comisión de atletas, entre ellos, Luisito Pie, de taekwondo; Frandiel Gómez, de clavados; Beatriz Pirón, pesas; Camil Domínguez, voleibol; Yunior Alcántara, boxeo; Johanna Pimentel, balonmano, y Feliz Hermida, tiro al plato.

Como requisitos para ser miembro de la Comisión de Atletas se requiere que los aspirantes pertenezcan a una Federación Nacional afiliada al COD, haber cumplido los 16 años de edad, poseer cédula de identidad y no haber sido nunca sancionado por dopaje.

Además, haber competido en eventos del ciclo olímpico, no ser presidente de federación alguna ni miembro del ejecutivo del COD, y los escogidos serán dos de cada género.