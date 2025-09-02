Criollo Gerard Durán obtiene el oro en Torneo Panam de Karate en Paraguay

En una jornada histórica para el karate dominicano, el atleta Gerard Durán, conquistó la medalla de oro en los recién finalizados el Torneo Panamericano de ese deporte 2025, que se celebró con éxitos aquí, convirtiéndose en el único campeón dorado de la República Dominicana en esa edición.

En la justa donde participaron 32 competidores de todo el continente, el nativo de Santiago realizó una impecable ejecución del kata Chibana Kushanku y tras imponerse en cinco rondas consecutivas, aseguró la medalla de oro y el título de número uno de América en su división.

Durán, representante de la Organización INOHUEHA Shito Ryu of America (ISKIA) es entrenando en la Casa Club Villa Olga, deslumbró en la categoría cadete (14-15 años, masculino).

Ese resultado fue posible gracias al respaldo de la Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE), que preside José Luis Ramírez, institución a través de la cual Gerard representó al país en ese Panamericano, demostrando la fortaleza y el desarrollo del karate nacional en escenarios internacionales.

Asimismo, su base en la Asociación de Karate de Santiago (ASOKASA), dirigida por Severiano Rosa, fue determinante en el crecimiento deportivo del joven campeón, quien es hoy reflejo del trabajo constante que se realiza en las asociaciones provinciales.

El atleta ha sido formado bajo la guía del Kyoshi Julio Martínez, excampeón mundial, 8vo Dan y director de ISKIA en América, reconocido como forjador de campeones y referente del karate internacional.

Ese triunfo no solo marca un hito en la carrera de Gerard, sino que se convierte en un orgullo para la República Dominicana y la comunidad karateka de todo el continente, reafirmando que el país caribeño sigue produciendo atletas de talla mundial.