Asociación de Judo La Romana gana invitacional Germán Alcalá

El selectivo de la Asociación de Judo de La Romana se alzó con el primer lugar de la II Copa Invitacional de Judo Domingo Germán Alcalá (Makay), dedicada al inmortal del deporte Arturo Morales y celebrada el en el Pabellón de ese deporte en la ciudad romanense.

Los judocas de La Romana acumularon un total de tres medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, para un total de 353 puntos, válidos para apoderarse del trofeo de campeón.

Con 312 tantos, producto de tres preseas doradas, una de plata y par de bronce, el seleccionado del Club Judo Naco se quedó con el segundo puesto de la cita deportiva.

El trofeo de tercer puesto lo obtuvo la asociación de judo de Monte Plata, con tres metales de primer lugar, uno de plata y otro de bronce, para sumar 311 puntos.

El cuarto lugar lo compartieron las delegaciones de María Trinidad Sánchez y San Juan de la Maguana, con 221 puntos, al conseguir dos medallas de oro, par de plata y una de bronce.

Las asociaciones de la provincia Santo Domingo e Independencia, con par de preseas doradas cada una, ocuparon el sexto peldaño, con 200 puntos.

El torneo fue organizado por la Asociación de Judo de La Romana, que preside Enrique Botello, con el aval de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

En la celebración del torneo estuvieron además Luisa Martínez, secretaria general de la Fedojudo; Wilkin Ogango, director técnico, y Leidi Germán, Sport mánager de la federación, así como Eduardo Familia, alcalde del municipio Villa Hermosa, y Walkidia Seipio, secretaria de la Asociación de Judo de La Romana.