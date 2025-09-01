Escogen nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol del DN

Fue electo el pasado fin de semana el nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN), donde en busca de la unidad monolítica, se presentó una plancha única, en un evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio San Judas Tadeo, en el sector Naco de esta capital.

El proceso fue supervisado y verificado por la Comisión Electoral de la asociación, y de parte de la Federación Dominicana de Fútbol estuvo presente su Tesorero, Ángel Baliño.

La única plancha postulante, que llevó el nombre de: "Sumando Ganamos Todos" esta conformada por Jorge Guillermo Domínguez-Michelén, de Presidente; Janetty Rivera Torres, Vicepresidente; Alexis Pión Guerrero, Tesorero; Federico Tavárez Álvarez, Secretario General, y; Dámaso García, Vocal.

Durante el acto de proclamación, los nuevos directivos presentaron pinceladas del plan de trabajo que pondrán en marcha y anunciaron desde ya una nueva imagen corporativa de la AFDN, al tiempo que designaron a Roberto Luis Mauro como Director Ejecutivo y anunciaron la celebración del primer torneo infantil de fútbol, en las categorías 7/8 y 9/10 años, que comenzaría el 24 de este mes.

Asimismo, destacaron que su gestión estará fundamentada en cuatro pilares estratégicos: Educación; Comunicación; Institucionalidad, y; Competencias.

Indicaron que, con este compromiso, la nueva directiva busca fortalecer el desarrollo del fútbol en el Distrito Nacional, fomentando la formación integral de los niños y jóvenes, elevando la organización de las competencias locales y estrechando los lazos de colaboración con clubes y comunidades.

El presidente electo, Jorge Guillermo Domínguez-Michelén, expresó que “nuestro objetivo es claro: trabajar en unidad, de manera transparente y con visión de futuro, para que el fútbol del Distrito Nacional sea ejemplo de crecimiento, organización e inclusión. Sumando, ganamos todos”.