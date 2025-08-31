Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Olimpismo

Enrique Galván gana el Torneo Internacional de Boliche

Enrique Galván posa con sus premios.

Santo Domingo

El dominicano Enrique Galván,  se llevó los máximos laureles del torneo internacional de boliche, evento celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center,  con la partipación de 140 jugadores de diferentes naciones, por los primeros lugares .

Galván, con una actuación  estupenda conquistó  el primer lugar en sencillos con handicap, en la  categoría  de adultos y el oro en todo evento , con una gran  actuación. 

En  todo evento ,  total sencillos 1074,  en dobles  935, juegos, equipos 2023, total  4035 y promedio 252. En segundo lugar con total de  3845. Tercero  Jorge Rodriguez, de Puerto Rico con 238 de promedio y Roberto Morin, de RD con 237.

En Todo Evento femenino fue dominado po Karen Marcano, de Venezuela,  con 233 ;  Alicia Marcano, de Venezuela, con 224. Tercero Paula Diaz, de RD con 224 de promedio. En cuarto Rosalia Guzmán.

El  primer lugar  por equipo  el Idea de NY, con 222;  Brugal 1, con 299 y tercero Mexidom, con 224 .

La premiación  a los ganadores se llevó a cabo en una cena bailable, donde disfrutaron los participantes.

Los representantes de las diferentes naciones elogiaron  la organización y el trato, además de las facilidades que ofrece el Sebelén  Bowlin Center.

