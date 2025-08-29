¿Peligra el buen momento de Marileidy Paulino? Eid Naser procura recuperar su trono

Hace cinco años, Salwa Eid Naser era la mejor del mundo en los 400 metros planos, pero alguien le quitó el reinado.

En el Mundial de Atletismo de Doha 2019, la bahreiní parecía destinada a marcar una era en los 400 metros. Con un registro de 48.14, tercera mejor marca de todos los tiempos, conquistó el oro mundial, y además venía de ganar dos títulos seguidos en la Liga Diamante que la confirmaban como la reina absoluta de la distancia.

Sin embargo, una suspensión de dos años por no presentarse a controles antidopaje la apartó de las pistas, tanto para los Juegos Olímpicos de Tokio como para el Mundial de 2023.

El trono quedó vacío y fue entonces cuando emergió con fuerza la dominicana Marileidy Paulino, quien supo aprovechar el terreno.

En los últimos cuatro años, Paulino se ha consolidado como la velocista más dominante de su especialidad.

Ganó dos medallas de plata en Tokio 2020, fue campeona mundial en el 2023, campeona olímpica en París 2024, y por si fuera poco, había ganado tres Liga Diamante de manera seguida: 2022, 2023 y 2024.

Todo apuntaba a que su reinado se extendería por varios años más. Sin embargo, el calendario de 2025 ha traído de vuelta a una vieja conocida que amenaza con poner en jaque ese dominio.

Eid Naser inició la temporada demostrando que había recuperado su nivel. En abril hizo 48.67 en Kingston, su mejor tiempo del año, dando avisos claros al superar a Paulino en la primera parada del Grand Slam Track.

Este jueves, en la final de la Liga Diamante disputada en Zúrich, la bahreiní confirmó todas las sospechas: detuvo el cronómetro en 48.70 para llevarse la victoria, destronando a Paulino, que terminó segunda con 49.23, insuficiente para mantener la corona por cuarto año seguido.

Habla el entrenador de Salwa Eid Naser

¿Significa esta victoria que Naser ha vuelto a sus mejores años? Su entrenador, el dominicano José Rubio, asegura que está mejor.

“Me atrevo a decir que Salwa está mucho mejor físicamente que en 2019, cuando fue campeona. El reto con ella será que logre mantenerse estable en lo mental, enfocada, porque si junta eso con su talento, los resultados seguirán apareciendo”, dijo Rubio al Listín Diario luego de la victoria en la Liga Diamante.

Los números respaldan esa percepción. Mientras Paulino ha firmado un 48.81 como su mejor tiempo del año, en París, Eid Naser lo ha superado con el 48.67 de Kingston y ahora con el 48.70 de Zúrich.

Por primera vez en mucho tiempo, la dominicana se encuentra con una rival en plenitud que le discute cada zancada.

Habla el entrenador de Marileidy Paulino

Aun así, desde el entorno de Paulino no hay alarmas. Su entrenador, Yassen Pérez, restó dramatismo a la derrota.

“No creo que haya afectación por la carrera en Liga Diamante. Es una carrera más donde está corriendo con las mejores atletas del mundo y ella (Marileidy) sigue estando entre los primeros lugares”, afirmó Yassen Pérez al LISTÍN DIARIO tras la carrera de ayer en Zúrich.

En septiembre ambas se verán las caras en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, donde Paulino defenderá el título conseguido en 2023, mientras Eid Naser acudirá por primera vez desde 2019 con la misión de recuperar una corona que nunca pudo refrendar debido a su suspensión.

La final de la Liga Diamante no hizo más que encender una interrogante de lujo de cara al Mundial: ¿tiembla el reinado de Marileidy Paulino?