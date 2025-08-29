Celebrarán decimosexta edición del Rally Playero Isuzu

El Rally Playero Isuzu 2025 celebra su decimosexta edición consolidado como una de las experiencias off-road más auténticas y esperadas de la región.

Del 26 al 28 de septiembre, cientos de entusiastas del motor, la aventura y la vida al aire libre se darán cita para vivir una travesía cargada de emoción, camaradería y entretenimiento en entornos naturales privilegiados.

Durante más de una década, el Rally Playero ha sido escenario de la pasión por las disciplinas Buggy, Fourwheel, Enduro, Dual y Jeeps, ofreciendo rutas diseñadas para el máximo disfrute y la conexión con la naturaleza.

En cada edición, la comunidad de participantes y espectadores ha convertido este encuentro en una verdadera fiesta de integración.

El programa oficial del Rally Playero Isuzu 2025 inicia el viernes 26 con un recorrido por caminos rurales fuera de carretera, partiendo desde Santo Domingo hasta llegar a Punta Cana, en los cuales los participantes encontrarán una amplia diversidad de terrenos, así como etapas de velocidad en las cuales podrán poner su destreza de manejo a prueba, informaron los organizadores Cristhian Rosario y Kenny Tejeda.

El sábado 27 estará dedicado a la integración en el campamento ubicado en el campo de golf del Pearl Beach Club, donde se realizarán actividades al aire libre y dinámicas de convivencia.

El broche de oro del sábado será el esperado Festival Playero, un espectáculo vibrante de música y entretenimiento frente a la playa de Cabeza de Toro, en Pearl Beach Club.

El cartel artístico estará compuesto por; Los Hermanos Rosario, íconos del merengue dominicano, garantía de energía y baile.

El grupo típico Urbanda pondrá todo su ritmo y sabor al evento mientras que DJ Eduardo De León, mezclará sus ritmos electrónicos y tropicales para mantener la fiesta encendida.

El campamento del Rally Playero 2025 se desarrollará en un entorno natural estratégico, con áreas especialmente preparadas para lavado de vehículos, talleres de servicio, estacionamiento de remolques, exhibiciones de marcas y zonas de entretenimiento, garantizando comodidad, seguridad y visibilidad de marca.

Con esta edición, el Rally Playero Isuzu reafirma su esencia como mucho más que una competencia off-road, es un festival de amistad, adrenalina y diversión que reúne a toda una comunidad en torno a la pasión por la aventura.