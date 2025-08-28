Soto, Galván y Hernández triunfan en internacional de boliche

Los destacados jugadores Francis Soto, Enrique Galván e Iris Hernández, conquistaron el primer lugar en sencillos en diferentes categorías en la celebración del torneo internacional de boliche que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con 130 bolicheros de diferentes naciones .

Soto, de República Dominicana ganó el oro, en la categoría de Senior, con 268, 224, 257 y 268, para un promedio de 254.25,

Le siguen Alfredo Penettre, de México, con 241 y el tercero Rafael Laureano, de Puerto Rico, con 243

En adultos, el primer lugar para Enrique Galván, de República Dominicana, con la siguiente actuación 210, 252, 248 y y 267, para un promedio de 245 .5.

Le siguieron Jorge Rodríguez, de Puerto Rico, con promedio de 257.25 y Victor Richards Jr., de República Dominicana.

En super Senior Iris Hernández, de Estados Unidos, con 199, 213, 205 y 203, para un promedio de 205.

Le siguieron José Pérez , de Estados Unidos con 240 y Rolly Sebelén, de República Dominicana, con 229.

El torneo continúa con las competencias por equipo jueves y viernes. El sábado finaliza con Evento Especial.