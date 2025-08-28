La Romana y La Fe conquistan XXX Copa Restauración de Dominó del club Los Prados

Los clubes Conoce Tú País, de La Romana, y Deportivo La Fe conquistaron los primeros lugares en la celebración de la XXX Copa Restauración de Dominó del club Los Prados, que culminó el pasado domingo en el salón Don César Cedeño.

La representación Conoce Tú País dominó el Grupo 1 por equipo, tras quedar con un registro de 30-18 de partidas ganadas y perdidas, con una puntuación de 7,985 puntos, mientras que La Fe hizo lo propio en el Grupo 2 por equipo, con un récord de 31-17 y puntuación de 8,236.

En cada grupo, el segundo lugar correspondió para los dos equipos de los Amigos de Danny Alcántara, donde tuvo marca igualitaria de 28-20, con 8,475 y 8,232 puntos, respectivamente.

La Copa Restauración de Dominó del club Los Prados fue dedicada a la vicepresidenta de la República Raquel Peña, y el Comité Organizador lo presidió Rafael Adolfo Pérez, director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

El acto de premiación lo encabezó el licenciado Jorge Ramírez, presidente del club Los Prados, acompañado del vicepresidente Héctor Junior Gil y el vocal Luis Tejeda; Aleksey Herasme, presidente de la Comisión de Dominó; y Benjamín Morales, director técnico.

El campeonato se jugó bajo el formato-sistema suizo de competencia, con la compilación a cargo del boricua Juan José Ortiz, un técnico avalado por la Federación Mundial de Dominó.

Premios individuales

En los premios individuales los primeros lugares lo ocuparon Luis Rieca, del club Los Prados, y Pedro Pablo Rosario, club Cajuquis, quienes fueron escogidos los Más Valiosos.

Rieca tuvo 6-0 para ser el mejor del Grupo 1, y Rosario también logró 6-0, en el Grupo 2.

En el Grupo 1 la segunda posición fue de Juan Cruz (5-1), del club Nueva Estrella Naciente; Rubén Hernández (5-1), del club Naco; en tercero; la fémina Anny Gómez (5-1), de Conoce Tú País, de La Romana, cuarto; y, en quinto lugar, Jochy Burgos (5-1), de Liga La Farándula.

En el Grupo 2, el segundo peldaño fue de Johnny Aza (6-0), del club El Padrino; Rubén Vásquez (6-0), del club Deportivo La Fe, en tercero; José Sánchez (6-0), del club Paraíso, en la cuarta plaza; y en el quinto puesto se ubicó Porfirio Lebrón (5-1), del club Cajuquis.

Los equipos participantes fueron Los Prados, Naco, Paraíso, Amigos de Danny Alcántara, CODIA, el mayor general (r) Rafael E. Betances Nivar, UASD, Conoce Tú País de La Romana, ADP, Cajuquis, club Arroyo Hondo, club Deportivo La Fe, club El Padrino, el Colegio Médico Dominicano (CMD), Cocolandia, Nueva Estrella Naciente y Las Fuertes 21.

Se jugó en la modalidad por equipo 24, integrados por ocho jugadores y dos suplentes, para un total de 204 participantes, y los premios en metálicos estuvieron sobre los 250 mil pesos.