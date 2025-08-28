Medicina de Rehabilitación: una inversión inteligente que el Estado no puede seguir posponiendo

La Medicina Física y Rehabilitación (también llamada Medicina de Rehabilitación o Fisiatría ) nació como respuesta a la discapacidad evitable. Sus raíces modernas se consolidaron en Estados Unidos de la mano del Dr. Frank H. Krusen, quien en 1929 organizó en Temple University uno de los primeros programas académicos y unidades de rehabilitación, hito que catalizó la especialidad en la primera mitad del siglo XX.

A escala global, la articulación profesional se fortaleció con la creación en 1968 de la International Rehabilitation Medicine Association (IRMA) y, tras su fusión con la International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation, dio lugar en 1999 a la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), hoy interlocutor reconocido ante la OMS.

En República Dominicana, la Medicina de Rehabilitación tomó impulso por necesidad histórica. La primera gran epidemia de poliomielitis se registró en 1959, con 315 casos, lo que obligó a organizar respuestas clínicas y formativas que luego se expandieron a otras condiciones discapacitantes como lesiones medulares, amputaciones y parálisis cerebral. El último caso autóctono de polio por virus salvaje se notificó en 1985, y en 2000 Hispaniola enfrentó un brote por poliovirus derivado de la vacuna, controlado con refuerzo de la cobertura de inmunización.

Hoy el reto dominante es otro: la discapacidad por siniestros viales. De acuerdo con el Global Status Report on Road Safety 2023 de la OMS, en 2021 RD tuvo una tasa estimada de 27.4 muertes por 100,000 habitantes (≈3,048 fallecidos), entre las más altas de las Américas. Esta mortalidad golpea a la población en edad productiva y genera una elevada demanda de rehabilitación integral (médica, física, ocupacional, del dolor y reintegración laboral).

A esto se suma el envejecimiento: la esperanza de vida en RD ronda 74.4 años (2023), pero los años vividos con buena salud no crecen al mismo ritmo, por lo que aumentan las necesidades de rehabilitación para artrosis, fragilidad, secuelas de ACV y otras crónicas.

Sin embargo, nuestra oferta pública de rehabilitación sigue fragmentada y subfinanciada. Urge una política de Estado con tres ejes:

Infraestructura y accesibilidad: normas de diseño universal en edificaciones públicas y escuelas; movilidad segura con prioridad a peatones, personas con discapacidad y motociclistas (mayor fiscalización, cascos certificados, control de velocidad y alcohol).

Red hospitalaria de rehabilitación: al menos uno o varios hospitales/unidades especializadas distribuidos regionalmente, integrados a trauma, neuro y cardiometabólico, con equipos interdisciplinarios, clínicas del dolor y tecnología para análisis del movimiento.

Cobertura efectiva: aquí entra un punto crítico. Muchas veces los tratamientos de rehabilitación son negados o limitados por las ARS, debido a un desconocimiento de su verdadero impacto en la recuperación. Esto retrasa la intervención, compromete la ventana terapéutica y obliga a las familias a costear lo que debería estar garantizado. El regulador (SISALRIL) mantiene canales de reclamos, pero se necesita voluntad firme del Estado para que las aseguradoras entiendan que la rehabilitación no es opcional, sino un derecho básico para la reintegración social y laboral de los pacientes.

Como médico rehabilitador, sostengo que rehabilitar a tiempo es política económica: cada persona que conserva o recupera su funcionalidad trabaja, estudia y cuida; evita hospitalizaciones y dependencia; y aporta al PIB. El Estado debe, por tanto:

Financiar la rehabilitación como inversión, no gasto: presupuestos multianuales, metas y auditoría de resultados (retorno funcional, reintegro laboral).

Alinear a las ARS con guías basadas en evidencia: autorización ágil, continuidad sin interrupciones administrativas y cobertura explícita de protocolos de alta frecuencia (post-trauma, post-ACV, dolor musculoesquelético).

Formar talento humano (médicos de rehabilitación, terapeutas, ingenieros biomédicos) y dotar centros con tecnología para marcha, fuerza y control motor.

Datos abiertos: crear un observatorio nacional de discapacidad y rehabilitación para monitorear acceso, tiempos de espera y resultados, enlazado a seguridad vial.

República Dominicana ya demostró que, cuando decide, puede erradicar amenazas como la polio y coordinar esfuerzos masivos. Toca ahora mirar con empatía y estrategia a quienes viven con discapacidad —por edad, enfermedad o trauma vial— y construir, juntos, un país donde funcionar mejor sea un derecho garantizado.