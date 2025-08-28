INEFI lanza la Escuela de Investigadores para fomentar Educación Física Dominicana

En el marco de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) celebró un hito significativo con el lanzamiento de su Escuela de Investigadores. El evento, que tuvo lugar del 26 al 28 de agosto en el Recinto de San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), congregó a 100 docentes de Educación Física provenientes de las 18 regionales educativas de todo el país.

La iniciativa busca formar educadores investigadores, fomentando la innovación y la adopción de buenas prácticas educativas con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza.

El doctor Manuel Morel, director docente del INEFI, ofreció palabras de exhortación, mientras que el licenciado Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del INEFI, estuvo a cargo de las palabras centrales y de clausura del evento.

El doctor Sandy Portorreal, coordinador de la Escuela de Investigadores del INEFI, presentó la estructura y el funcionamiento del programa. Explicó que la escuela está orientada a producir investigaciones en los diversos aspectos del quehacer docente ya ser parte de un ecosistema de investigación más amplio. Este ecosistema integra el acompañamiento docente, el Foro Científico Técnico, los Juegos Escolares Deportivos, las comunidades de investigadores y el concurso de clases, entre otros. El objetivo general de la escuela es establecer y operar un centro de formación que promueva la investigación aplicada y la innovación en la educación física dominicana. Para ello, se busca formar a docentes como investigadores competentes, fomentar la colaboración interinstitucional y mejorar la calidad de la enseñanza a través de prácticas basadas en evidencia.

Durante los tres días del evento, los docentes participaron en una serie de talleres y conferencias diseñadas para fortalecer sus capacidades investigativas. Los temas abordados incluyen la elaboración de temas de investigación, la redacción de artículos académicos y la estadística aplicada a la investigación.

Los talleres fueron impartidos por un grupo de facilitadores expertos, entre ellos el Dr. Rodolfo Ventura, el Dr. Henyer Zamora, el Dr. Lamec Fabián, el Dr. Anazario Rodríguez y el propio Dr. Sandy Portorreal. Este esfuerzo conjunto del INEFI y la UASD subraya el compromiso de ambas instituciones con la excelencia educativa y la generación de conocimiento relevante para el desarrollo integral de la Educación Física en la República Dominicana.

La jornada inaugural contó con la presencia de destacadas personalidades. El doctor Roberto Marte, Director General de la UASD en San Francisco, dio las palabras de bienvenida y agradecimiento a los participantes. Por su parte, la Dra. Judith Martínez, Subdirectora Docente de la UASD Recinto San Francisco, dictó la conferencia magistral "La investigación y su impacto en la educación Dominicana".