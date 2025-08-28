Salwa Eid Nasser gana Liga Diamante y evita cuarto título en línea de Marileidy Paulino

Esta vez no pudo ser.

La dominicana Marileidy Paulino llegó de segunda en su especialidad, los 400 metros planos, en la Liga Diamante, carrera que se celebró en Zúrich, Suiza.

La gacela de Nizao no pudo revalidar por cuarto año seguido su titulo, al caer ante Salwa Eid Naser, la atleta bareiní, nacida en Nigeria.

Naser hizo un crono de 48.70, mientras que la dominicana marcó 49.23. En tercer lugar quedó Henriette Jager, quien hizo tiempo de 49.49.

La dominicana Marileidy Paulino vio cortada en tres años seguidos su reinado en la Liga Diamante en los 400 metros planos.

La dominicana ahora se prepara para defender su corona en el Mundial de Atletismo que comienza el próximo 13 de septiembre, en Japón.

En julio, la dominicana comenzó su participación en la Liga de Diamante. Ganó en la primera parada, en Mónaco, y volvió a imponerse en Polonia.