Bádminton RD afrontará compromisos internacionales en México y Guatemala

La selección dominicana de bádminton participará en varios eventos internacionales entre los que se citan dos torneos en México y Guatemala, sucesivamente, como parte de su programa de preparación para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Así lo informó el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD), Nelson Javier Ozuna, tras despedir este martes al representativo criollo que participará en el V México Future Series 2025 que se llevará a cabo en la ciudad azteca de Aguascalientes, y el VII Guatemala Future Series 2025, en Ciudad de Guatemala. Ambos torneos forman parte del circuito avalado por la Federación Mundial de Bádminton (BWF).

De acuerdo a Javier Ozuna, esta gira internacional representa un paso estratégico dentro del programa de preparación del equipo nacional de cara a los Juegos Santo Domingo 2026, máxima cita deportiva regional en la que el bádminton dominicano aspira a una destacada actuación como país anfitrión.

El V México Future Series 2025 se celebrará del 27 al 31 de agosto en Aguascalientes, seguido inmediatamente por el VII Guatemala Future Series 2025, en la ciudad capital guatemalteca. Ambos torneos son parte fundamental del calendario internacional de la BWF y constituyen una excelente oportunidad para elevar el rendimiento competitivo de los atletas dominicanos.

"Estos eventos internacionales son clave en el proceso de preparación hacia Santo Domingo 2026. Nos enfrentaremos a rivales de primer nivel y eso permitirá a nuestros atletas medir su evolución, afinar estrategias y fortalecer su experiencia, ya que estamos comprometidos con una preparación integral y de calidad”, sostuvo.

Resaltó que la selección nacional está conformada por una delegación de atletas élite que representarán al país en las modalidades de sencillos y dobles, bajo la dirección técnica de los entrenadores nacionales Wilton Tavárez y Maykel Moreno. “Estos eventos servirán como escenario de fogueo de alto nivel frente a atletas de América y otras regiones, permitiendo evaluar el progreso competitivo del equipo y acumular valiosos puntos en el ranking mundial”.

Indicó que la participación de la selección nativa en estos torneos es posible gracias al respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Comité Olímpico Dominicano (COD), y al esfuerzo sostenido de la FEDOBAD en el desarrollo del talento nacional (Molivo Press).