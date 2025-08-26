Delegación judocas cadete parten a mundial en Sofía, Bulgaria

Con una delegación de cuatro atletas, la República Dominicana estará presente desde este miércoles en el Campeonato Mundial Cadete de Judo que se celebrará en Sofía, Bulgaria hasta este domingo.

La participación criolla en el certamen es posible al apoyo de la Federación Internacional de Judo (FIJ), así como de entidades privadas, según dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

La representación quisqueyana está integrada por Diego García Ramírez, en -60 kilos; Adrián Lapaix Ramírez, en -66 kilos; Ernesto Bournigal, en -66 kilogramos, y Carla Tolentino, en -48 kilos.

Los judocas, que agotaron una base de entrenamiento en Valencia, España, están acompañados del entrenador Juan Carlos Jacinto.

Tolentino enfrentará en su primer combate a Preslava Kovacheva, de Bulgaria, mientras que en -66 kilos, Bournigal se medirá a Numan Onay, de Turquía, y Lapaix chocará con Zygimantas Karalevicius, de LituanIa, y Diego García, quien pasó por bye en la primera ronda, tendrá de frente al vencedor del pleito entre Danilo Magura, de Serbia, y Khachatur Jangiran, de Armenia.

El Campeonato Mundial Cadete de Judo es una competencia internacional, organizada anualmente por la Federación Internacional de Judo (FIJ) para judocas de hasta 18 años.

En la cita de Sofía, Bulgaria, verán acción un total de 551 judocas de 71 países, incluidos 294 hombres y 257 hembras, provenientes de los seis continentes.